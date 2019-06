Risque d’épidémie d’Ebola en Tanzanie

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un agent de santé dans un centre de dépistage sanitaire de Mpondwe, ville frontalière entre l'Ouganda et la RDC.

La Tanzanie est en danger. C'est l'alerte lancé par la ministre tanzanienne de la santé, après l'apparition d'Ebola en Ouganda voisin.

"Je tiens à alerter le public de l'existence d'une menace d'épidémie Ebola sur notre pays à la suite de l'apparition de cette maladie en Ouganda". C'est le message posté sur le réseau social Twitter par la ministre tanzanienne de la Santé, Ummy Mwalimu.

La ministre justifie cette mise en garde par les importantes interactions entre les populations des deux pays via des frontières officielles ou par d'autres voies non-officielles, explique-t-elle.

Les régions de Kagera, Mwanza et Kigoma dans le nord-ouest du pays sont les plus menacées, avertit la ministre. Mais comme cette maladie se transmet très facilement et très rapidement d'une personne à l'autre, souligne-t-elle c'est presque tout le pays qui est en danger.

Toutefois la Tanzanie n'a enregistré aucun cas d'Ebola à ce jour.

Deux ougandais de la même famille sont décédées durant la semaine, après avoir assisté aux obsèques d'un proche décédé d'Ebola en RDC.

Mais l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé vendredi que l'apparition en Ouganda de l'épidémie d'Ebola qui sévit depuis août 2018 dans l'est de la République démocratique du Congo ne constituait pas une urgence sanitaire mondiale.

Ebola a fait jusque-là 1.400 morts en RDC.