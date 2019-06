Éthiopie, le "fomentateur du coup d'État en fuite"

Copyright de l’image Reuters Image caption Le Premier ministre Abiy est apparu à la télévision en tenue militaire.

Le chef présumé du coup d'Etat raté de samedi dans la région éthiopienne d'Amhara est en fuite, a déclaré un haut responsable de la sécurité à la BBC.

Quatre hauts responsables, dont le chef de l'armée, ont été tués alors qu'ils contrecarraient la tentative de coup d'État, ont déclaré des responsables.Les drapeaux sont en berne après que le gouvernement fédéral a déclaré un jour de deuil pour honorer les morts.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté les Éthiopiens à s'unir contre les forces "maléfiques" qui cherchent à diviser le pays.Un important contingent de forces progouvernementales a été déployé dans la capitale d'Amhara, Bahir Dar, et dans la capitale fédérale, Addis-Abeba.Le département d'État américain a averti son personnel à Addis-Abeba de ne pas sortir.Qui est le chef présumé ?

Le bureau de M. Abiy a accusé le chef de la sécurité régionale d'Amhara, le général de brigade Asaminew Tsige, d'être derrière la tentative de coup d'Etat.On ne sait pas où il se trouve et il est en fuite, a déclaré Gedebe Hailu, chef adjoint de la sécurité régionale d'Amhara, à la BBC.

Au Soudan, les généraux réclament un plan de transition commun Éthiopie-UALe Général de brigade Asaminew faisait partie d'un groupe d'officiers militaires de haut rang libérés de prison au début de l'année dernière lorsque le gouvernement précédent a décidé de libérer des prisonniers politiques sous la pression de l'opinion publique.Il était en détention depuis neuf ans pour avoir prétendument planifié un coup d'État.Selon l'agence de presse Reuters, les hauts responsables d'Amhara avaient convoqué une réunion samedi pour discuter des tentatives du général de recruter des milices ethniques.

Pourquoi l'Amhara est-il si importante ?

Image caption La région de l'Amhara est centrale en Ethiopie.

Amhara est confrontée à des problèmes de sécurité et certains groupes y réclament une plus grande autonomie par rapport au gouvernement central. Amhara est la deuxième région la plus peuplée du pays et a donné à l'Ethiopie sa langue nationale, l'amharique.

La violence entre les groupes ethniques Amhara et Gumuz a fait des dizaines de morts le mois dernier à Amhara et dans sa région voisine, Benishangul Gumuz. La violence ethnique, généralement provoquée par des conflits fonciers, a déplacé près de trois millions de personnes à travers l'Éthiopie.

Manifestation contre les pannes d'Internet en EthiopieCe mois-ci, le Général de brigade Asaminew a ouvertement conseillé au peuple Amhara de s'armer, dans une vidéo diffusée sur Facebook et vue par un journaliste de Reuters.De nombreuses personnes impliquées dans la tentative de coup d'Etat sont en état d'arrestation et des opérations sont en cours pour en arrêter d'autres, a indiqué le bureau de presse du Premier ministre."La tentative de coup d'Etat dans l'Etat régional d'Amhara est contraire à la Constitution et vise à faire échouer la paix chèrement acquise dans la région ", a-t-il ajouté."Cette tentative illégale devrait être condamnée par tous les Éthiopiens et le gouvernement fédéral a la pleine capacité de maîtriser ce groupe armé", a-t-il affirmé.

Une atmosphère politique toxique

M. Abiy a procédé à des changements radicaux dans l'appareil sécuritaire lors de son entrée en fonction en avril dernier. Il y a toujours une opposition importante au sein de l'armée contre le style de leadership du premier ministre.

Il doit faire face à l'agitation au sein de l'armée.

Sahle-Work Zewde devient la première femme présidente d'EthiopieEn octobre, il a déclaré que des centaines de soldats qui s'étaient rendus à son bureau pour exiger une augmentation de salaire avaient voulu le tuer.Il y a un an, M. Abiy a survécu à un attentat à la grenade lors d'un rassemblement qui a fait deux morts et plus de 100 blessés.

