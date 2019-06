Copyright de l’image Getty Images Image caption Une saisie record de cocaïne au Sénégal, de 2,4 tonnes, a eu lieu en juillet 2007, près de Mbour.

Les douanes sénégalaises ont annoncé mercredi avoir saisi 238 kilos de cocaïne cachés dans des véhicules neufs, sur un bateau au port de Dakar.

La cocaïne a été découverte nuitamment dans quatre véhicules embarqués sur un bateau venant du port de Paranagua, au Brésil.

Des saisies de cocaïne de quantité variable sont souvent faites au port de Dakar, la capitale sénégalaise.

Une saisie record de cocaïne au Sénégal, de 2,4 tonnes, a eu lieu en juillet 2007 dans la zone de Mbour, dans l'ouest du pays, sur des Latino-Américains, dont des Colombiens, un Équatorien et un Vénézuélien. Ils avaient été arrêtés, jugés puis condamnés.

La cocaïne, produite à partir des feuilles de coca, principalement en Colombie, en Bolivie et au Pérou, voyage de plus en plus par la mer avec des escales régulières dans les Caraïbes, au Maghreb et en Afrique de l'Ouest.