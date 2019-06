Copyright de l’image Getty Images Image caption La Côte d'Ivoire peut-elle se qualifier pour les huitièmes de finale face au Maroc ?

Le huitième jour de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte sera particulièrement animé en raison des matchs à enjeu pour la majorité des équipes.

Les premières nations qualifiées pour les huitièmes de finale sont déjà connues. A la suite du Nigeria, l'Egypte, l'Algérie a battu le Sénégal 1 : 0 jeudi.

Le match n'a pas été à la hauteur des attentes, selon plusieurs experts.

Madagascar a remporté sa première victoire dans une grande compétition en battant le Burundi (1 : 0) et le Kenya, la Tanzanie (3 : 2) après avoir été mené à la mi-temps.

Vendredi, deux autres favoris s'affrontent, avec plusieurs stars de la Ligue des champions en action.

Les équipes en lice

Le deuxième tour des matches de poules se poursuit avec la Tunisie face au Mali dans le Groupe E à Suez (14 : 30 GMT).

Dans le Groupe D, le Maroc et la Côte d'Ivoire espèrent poursuivre sur leur lancée au Caire (17 : 00 GMT) où l'Afrique du Sud affrontera ensuite la Namibie (20 : 00 GMT).

Les joueurs à suivre

Tunisie - Mali

Copyright de l’image Getty Images Image caption Moussa Marega a marqué son troisième but (international) lors de la victoire du Mali sur la Mauritanie.

Moussa Marega National team: Mali Position: Striker Club: Porto Age: 28

L'attaquant malien Moussa Marega a été l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des champions de l'UEFA l'an dernier, après avoir marqué en six matchs consécutifs pour Porto. Seuls Lionel Messi et Robert Lewandowski ont marqué plus.

Né en France, le jeune homme de 28 ans n'a marqué que trois buts en sélection dont un penalty lors de son premier match à la CAN, lors de la victoire 4 : 1 du Mali contre la Mauritanie.

Il s'agit de son deuxième tournoi international avec le Mali, après avoir disputé les trois matchs de la CAN 2017, dont le pays est sorti avec deux points.

Côte d'Ivoire - Maroc

Copyright de l’image Getty Images Image caption Hakim Ziyech (à droite) a joué un rôle clé dans le but marocain contre la Namibie.

Hakim Ziyech National team: Morocco Position: Attacking midfielder Club: Ajax Age: 26

Hakim Ziyech, l'une des stars de l'Ajax en demi-finale de la Ligue des champions, est l'un des footballeurs africains les plus en forme du moment et cherche un plus grand club.

Le jeune homme de 26 ans, qui a marqué 21 buts et auteur de 24 passes décisives pour son club la saison dernière, a également un bon palmarès au niveau international.

Depuis ses débuts en 2015, alors qu'il avait été sélectionné chez les jeunes aux Pays-Bas, il a marqué 12 buts en 25 matchs pour les Lions de l'Atlas.

Lors du premier match de poule contre la Namibie, Iitamunua Keimuine a mal jugé le coup franc de Ziyech pour un but contre son camp à la 89ème minute, ce qui lui a valu d'être l'auteur du seul but de la rencontre.

Afrique du Sud - Namibie

Copyright de l’image Getty Images Image caption Lebo Mothiba (left) could not find a goal against Ivory Coast

Lebo Mothiba National team: South Africa Position: Striker Club: Strasbourg Age: 23

Lebo Mothiba a débuté sa carrière internationale avec quatre buts en huit sélections.

Le Strasbourgeois qui a marqué 10 buts en Ligue 1 la saison dernière, a permis à son club de remporter la Coupe de la Ligue française.

Il n'a pas réussi à s'imposer face à la Côte d'Ivoire lors de leur première défaite, mais il tentera sa chance contre l'équipe classée 113ème au classement FIFA.

Les quêtes à suivre

La Tunisie est à la recherche de sa première victoire dans la compétition. Mais le Mali, qui se qualifiera pour les huitièmes de finale s'il l'emporte.

Le Mali a failli être expulsé à la veille du tournoi en raison d'une crise de la fédération malienne, mais le pays a su gérer la crise et a battu la Mauritanie lors de son premier match.

Le sélectionneur tunisien Alain Giresse a promis une meilleure performance après un nul 1 : 1 contre l'Angola.

"Nous savons que notre performance contre l'Angola a été largement critiquée, mais nous devons tourner la page et nous concentrer sur le Mali - et nous devons absolument nous battre", a-t-il déclaré.

Le Maroc et la Côte d'Ivoire s'affrontent dans le Groupe D. Les vainqueurs s'assurent une place en huitièmes de finale après une victoire 1 : 0 lors de leurs premiers matchs respectifs.

Hervé Renard, le sélectionneur marocain et ancien coach de la Côte d'Ivoire, espère remporter la CAN pour une troisième fois avec une équipe africaine différente après la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015.

Mais le Français, qui a déjà dirigé Cambridge United, a indiqué qu'il n'est "pas l'atout du Maroc. J'ai la chance d'être l'entraîneur d'une équipe du Maroc avec des joueurs de qualité".

"J'ai eu la chance d'être l'entraîneur de cette équipe de Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, et la Côte d'Ivoire restera toujours un magnifique souvenir."

Le Maroc de Renard a battu la Côte d'Ivoire en phase de groupes en 2017, puis l'a privé d'une place en Coupe du Monde quelques mois plus tard avec une victoire 2 : 0 à Abidjan.

"Si j'avais un secret, j'essaierais de le mettre en place demain, mais chaque match contre la Côte d'Ivoire est plus que difficile", explique Renard. "Le passé n'a pas beaucoup d'importance."

Le dernier match de la journée se déroulera au même endroit, le stade Al Salam du Caire. L'Afrique du Sud affrontera son voisin namibien. Les deux équipes ayant perdu leurs premiers matchs contre la Côte d'Ivoire et le Maroc respectivement.

Stuart Baxter, le sélectionneur des Bafana Bafana, a exhorté son équipe à ne pas sous-estimer les outsiders, qui n'ont jamais gagné un match de Coupe d'Afrique des Nations.

"C'est à nous de produire un bon football. Si nous jouons comme nous sommes capables de le faire, nous pouvons gagner le match, mais je ne vais pas venir ici et manquer de respect à nos adversaires" a déclaré le Britannique.