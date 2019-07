Grosse saisie de drogue au Sénégal

Copyright de l’image Huw Evans picture agency Image caption Des centaines de kg de cocaïne ont été saisis au Sénégal.

La cocaïne était emballée dans des sacs de voyage, cachée dans 15 nouvelles voitures arrivées à Dakar en provenance du Brésil.Il a été signalé que la drogue était destinée à l'Allemagne et au Ghana.Une enquête est en cours pour identifier les personnes impliquées dans le trafic de drogues.Les médias locaux présents au port pendant le trajet disent qu'un couple étranger faisait partie des personnes détenues pour interrogatoire.

Il y a eu des saisies record de cocaïne au Cap-Vert et en Guinée-Bissau, plus tôt cette année.A lire aussi:

Cette découverte fait suite à la saisie, mercredi dernier, de 238 kg de cocaïne de contrebande d'une manière similaire et destinée à l'Angola.Les récentes saisies importantes de drogue indiquent que l'Afrique de l'Ouest devient de plus en plus un point de transit pour la drogue de l'Amérique du Sud vers le reste du continent et vers l'Europe.