Copyright de l’image Getty Images Image caption une femme qui fume

Des millions de personnes au Royaume-Uni mettent leur vue en danger en continuant à fumer, avertissent les spécialistes.

Malgré ce lien évident, seulement une personne sur cinq reconnaît que le tabagisme peut entraîner la cécité, selon un sondage de l'Association of Optometrists (AOP).

Les fumeurs sont deux fois plus susceptibles de perdre la vue que les non-fumeurs, selon le RNIB.

C'est parce que la fumée de tabac peut causer et aggraver un certain nombre d'affections oculaires.

Lire aussi: Le tabac entre mythes et réalités

Comment le tabagisme peut nuire à vos yeux

La fumée de cigarette contient des produits chimiques toxiques qui peuvent irriter et blesser les yeux.

Par exemple, les métaux lourds, comme le plomb et le cuivre, peuvent s'accumuler dans l'objectif - la partie transparente qui se trouve derrière la pupille et met au point les rayons lumineux - et entraîner des cataractes, où l'objectif devient trouble.

Le tabagisme peut aggraver les problèmes de vue liés au diabète en endommageant les vaisseaux sanguins à l'arrière de l'œil (la rétine).

Les fumeurs sont environ trois fois plus susceptibles d'être atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge - une condition qui affecte la vision centrale d'une personne, ce qui signifie qu'ils perdent leur capacité à voir les détails fins.

Et ils sont 16 fois plus susceptibles que les non-fumeurs de développer une perte soudaine de vision causée par une neuropathie optique, où l'irrigation sanguine de l'œil se bloque.

Copyright de l’image Science Museum London Image caption Cette poupée conçue dans un but éducatif illustre l'évacuation de la fumée vers le fœtus.

Lire aussi

Cinq choses à savoir sur le tabac en AfriqueE-cigarettes: How safe are they?

Le tabac entre mythes et réalités

L'obésité tuera plus de femmes que le tabac dans 25 ans

Dans le sondage mené auprès de 2.006 adultes, 18 % ont répondu correctement que le tabagisme augmentait le risque de cécité ou de perte de vision, tandis que les trois quarts (76 %) savaient que le tabagisme était lié au cancer.

Selon l'AOP, arrêter de fumer ou éviter de fumer est l'une des meilleures mesures que vous puissiez prendre pour protéger votre vision, en plus d'effectuer régulièrement des examens de la vue.

Aishah Fazlanie, optométriste et conseillère clinique et réglementaire de l'AOP, a déclaré : "Les gens ont tendance à connaître le lien entre le tabagisme et le cancer, mais beaucoup de gens ne sont pas conscients de l'impact que le tabagisme peut avoir sur les yeux".

Elle explique que "le tabagisme augmente le risque de maladies qui menacent la vue, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ce qui est, dit-elle, une raison importante pour laquelle les fumeurs devraient envisager de cesser de fumer ".

Moins de fumeurs

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les cigarettes électroniques sont moins nocives, mais les fabricants ont été accusés de les commercialiser auprès des jeunes.

Au Royaume-Uni, 17% des hommes et 13% des femmes - environ 7,4 millions de personnes - fument.

Plus de la moitié (61 %) d'entre eux disent vouloir cesser de fumer.

Les chiffres de l'Office national de la statistique montrent que la proportion de fumeurs actuels a diminué, la baisse la plus importante depuis 2011 se produisant chez les 18-24 ans.

En 2017, environ 2,8 millions de personnes, soit 5,5 % de la population du Royaume-Uni, utilisaient des e-cigarettes, et la raison la plus souvent invoquée pour le vaping était pour aider à arrêter de fumer.