Nabil Karoui inculpé en Tunisie

Copyright de l’image Getty Images Image caption La justice tunisienne inculpe le candidat à la présidentielle Nabil Karoui pour blanchiment d'argent.

Les avoirs de Nabil Karoui, candidat à la présidentielle ont été gelés et il lui est interdit de quitter le territoire tunisien.

Nabil Karoui et son frère Ghazi Karoui font l'objet d'une instruction judiciaire du pôle financier depuis 2017.

Le juge d'instruction a décidé il y a dix jours de les inculper pour blanchiment d'argent.

Les deux frères avaient créé en 2002 une agence internationale de publicité, Karoui et Karoui.

Des commissions rogatoires ont été mises en place afin d'enquêter sur les activités de leur société à l'étranger et les investigations sont toujours en cours.

Le président tunisien Beji Caid Essebsi dans un "état critique"

Tunisie/Municipales: faible taux de participation

Nabil Karoui qui avait été actif dans l'élection du président Béji Caïd Essbesi en 2014, est aujourd'hui un adversaire important pour le Premier ministre Youssef Chahed.

Son parti accuse Youssef Chahed et le parti Ennahda qui soutient le gouvernement, d'utiliser "de manière éhontée les institutions et moyens de l'Etat dans le but d'éliminer des adversaires politiques".

Il a appelé le Premier ministre à démissionner s'il compte se présenter à la prochaine élection présidentielle.