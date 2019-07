Volley-ball : La CAN Dames s'ouvre aujourd'hui

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Cameroun champion en titre va tenter de défendre son trophée.

Les sept équipes nationales engagées sont reparties en deux poules pour une compétition qui commence ce mardi 9 juillet pour s'achever le 14 juillet.

La poule A est composée du Sénégal, du Maroc et de l'Egypte.

Le Cameroun, le Botswana, l'Algérie et le Kenya évolueront dans la poule B.

Pour la première journée, le Cameroun affronte le Botswana en match d'ouverture, suivi du Kenya qui sera face à l'Algérie puis l'Egypte va se mesurer au Sénégal.

Le Cameroun champion en titre va tenter de défendre son trophée devant d'autres grosses pointures du volley-ball africain dont le Kenya, neuf fois vainqueur de la compétition, ou encore l'Egypte le pays hôte, triple championne.

Les championnes d'Afrique espèrent garder le trophée.

Volley-Ball féminin : Le Cameroun remporte la CAN 2017!

« On sait que ce ne sera pas facile de conserver notre titre. La dernière fois on a gagné à domicile. On va se battre et on espère qu'on ramènera ce titre à la maison » a déclaré confiante la capitaine Christelle Nana sur les médias nationaux.

En 2017, le Cameroun l'avait remporté à domicile en battant le Kenya.

L'Egypte avait pris la 3e place devant le Sénégal.

Les matchs de cette 19e édition du championnat d'Afrique des Nations de volley-ball féminin vont se jouer au complexe Olympique 5 Octobre du Caire.

La finale est prévue dimanche.