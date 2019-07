Tunisie

Les Tunisiens nés en 2017 peuvent espérer vivre jusqu'à l'âge d'environ 78 ans - dont 67 en bonne santé. On s'attend à ce que les femmes atteignent plus de 80 ans et les hommes 76 ans. Les principales causes de décès prématurés dans le pays sont les maladies cardiaques et les accidents de la route.

Étude mondiale sur le fardeau de la maladie 2017, Institute for Health Metrics and Evaluation. Estimation de l'espérance de vie à la naissance, pour les deux sexes.