Décès de l'homme politique sénégalais Ousmane Tanor Dieng

Le secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, est décédé à Bordeaux des suites d'une maladie.

Le député socialiste, Bounama Sall, a confirmé la nouvelle de son décès à la BBC.

Ousmane Tanor Dieng était le président du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) du Sénégal.

Longtemps ministre d'Etat sous Abdou Diouf, il a hérité du poste de secrétaire général du PS après la perte du pouvoir en 2000.

Allié du président Macky Sall depuis 2012, il était la troisième personnalité de l'Etat du Sénégal.

Candidat à la présidentielle de 2012, il était arrivé quatrième après Abdoulaye Wade, Macky Sall et Moustapha Niasse.

Dans un communiqué, la présidence de la République du Sénégal déplore la perte d'un Homme d'Etat d'une dimension exceptionnelle, d'un digne Fils de la République dont le parcours constitue un exemple d'abnégation et un modèle d'engagement patriotique.

"Avec la disparition du Président Ousmane Tanor Dieng, le Président Macky SALL, la Coalition Benno Bokk Yaakaar, le Parti Socialiste et la République viennent de perdre un allié éminent et loyal, un Grand militant du Sénégal et la République un de ses plus grand serviteurs", indique le texte.