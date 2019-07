Né au Yémen de parents algériens venant de Tlemcen et El Aïoun, Mohamed est arrivé à l'âge de 3 ans à Londres. Le jeune homme de 24 ans soutient les Fennecs de tout son cœur et ne rate aucune occasion pour fêter leurs prouesses : ''Même s'ils ne gagnent pas, ils gagnent quand même parce que nous avons une super équipe et un très bon coach, que demander de plus''.