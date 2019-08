Pourquoi les parents de Chibok se tournent vers TB Joshua

Copyright de l’image AFP

L'écrivaine nigériane Adaobi Tricia Nwaubani raconte le désespoirdes parents des filles Chibok, cinq ans après l'enlèvement de leurs filles.

Les parents des filles de Chibok craignent qu'une force invisible, au-delà de Boko Haram, ne soit à l'origine des troubles qu'ils ont connus au cours des cinq dernières années depuis que leurs filles ont été enlevées dans leur école dans le nord-est du Nigeria.

Sur plus de 200 filles enlevées de leur dortoir le 14 avril 2014, 107 ont été sauvées ou libérées lors de négociations entre le gouvernement nigérian et les militants islamistes, et plus de 100 sont toujours portées disparues.

"Quelque chose nous poursuit d'une manière ou d'une autre ", a déclaré Yakubu Nkeki, président de l'association des parents des filles enlevées et dont la nièce faisait partie de la dernière promotion de filles libérées en mai 2017.

Adaobi Tricia Nwaubani La menace de Boko Haram est toujours bien réelle pour les habitants de Chibok"

M. Nkeki a toute une liste de problèmes pour étayer ses soupçons.

En avril de l'année dernière, les parents de certaines des filles libérées ont été victimes d'un terrible accident de voiture.

Ils se rendaient ensemble à une réunion dans une université de Yola, où leurs filles sont inscrites à un cours spécial chapeauté par le gouvernement.

Un parent est décédé sur le coup et 17 autres ont été emmenés à l'hôpital à la suite de leurs blessures.

En janvier de cette année, 18 frères et sœurs de certaines des filles de Chibok encore portées disparues, dont l'éducation est parrainée par un organisme de bienfaisance local, retournaient à l'école lorsque le véhicule de location dans lequel ils voyageaient a eu un accident.

Huit des enfants ont subi des blessures graves.

Zannah Lawan, secrétaire de l'association des parents d'élèves, qui escortait les élèves à l'école, a également été grièvement blessée.

Rancœur grandissante

Quelques semaines plus tard, en mars, les enfants blessés étaient prêts à reprendre leurs études.

M. Nkeki les a accompagnés à l'école, les a déposés et est parti pour la maison.

La voiture de location dans laquelle il voyageait a eu un accident.

"La voiture a fait un tonneau, mais je n'ai pas été blessé ", a-t-il dit, mais il a ajouté : " Ces choses qui se produisent ne sont pas ordinaires ".

Copyright de l’image AFP Image caption Rifkatu Galang, enlevée à l'âge de 17 ans à l'école de Chibok, reste en captivité.

AFP Personne ne vient nous voir pour nous parler des filles."

Au total, 34 membres de l'association de parents sont morts entre le moment où leurs filles ont été enlevées et aujourd'hui, victimes d'accidents, de maladies et d'autres attaques de Boko Haram.

M. Nkeki est également préoccupé par la rancune croissante au sein de l'association.

Les réunions se terminent souvent par des querelles, les parents tentant de se battre entre eux et devant être physiquement séparés.

L'année dernière, certains parents des filles disparues ont menacé de bloquer le convoi de bus qui ramenait les filles libérées à Yola, à l'Université américaine du Nigeria, après leurs vacances d'été.

Ils estimaient que la libération des filles et leur fréquentation scolaire avaient détourné l'attention de leurs filles encore en captivité.

"Je n'aime pas les inviter tous en même temps aux réunions ", a déclaré M. Nkeki.

"Je choisis parfois quelques personnes qui peuvent très bien écouter et leur transmettre le message pour qu'ils puissent le transmettre à d'autres."

Entre-temps, la menace de Boko Haram est toujours bien réelle pour les habitants de Chibok - où vivent chrétiens et musulmans - malgré le succès de l'armée dans la reconquête du territoire.

Rien qu'au cours des dernières semaines, Boko Haram a complètement rasé sept villages de la région et détruit des dizaines de maisons, dont celles de certaines des filles libérées qui étudiaient à l'université de Yola.

Copyright de l’image AFP Image caption Certaines des filles libérées suivent des cours spéciaux à l'Université américaine du Nigeria à Yola.

"Ce qui se passe à Chibok est si terrible", raconte M. Nkeki.

"Beaucoup de gens ont fuit."

Les parents de Chibok considèrent maintenant que l'enlèvement de leurs filles n'est que l'un des événements malheureux qui ont frappé leur peuple et leur communauté.

A la recherche de miracles

Pour le cinquième anniversaire des enlèvements, qui ont suscité l'indignation internationale et une campagne mondiale #BringBackOurGirls pour la libération des filles, ils ont choisi de se concentrer sur l'assistance surnaturelle.

Copyright de l’image Getty Images Image caption TB Joshua est un télévangéliste très populaire.

Au début du mois d'avril, les représentants de l'association des parents ont voyagé plus de 48 heures en voiture de Chibok à Lagos, pour rencontrer un télévangéliste populaire : TB Joshua.

Il est le fondateur de The Synagogue, Church of All Nations (SCOAN), et l'un des prédicateurs les plus vénérés et influents du Nigeria.

Des milliers de personnes viennent du monde entier au siège de SCOAN dans le district d'Ikotun à Lagos pour rechercher des miracles et entendre des prophéties.

AFP Nous avons décidé de venir voir TB Joshua parce que nous l'avons vu à la télévision et nous voyons comment il fait des miracles"

"La raison pour laquelle nous avons choisi d'aller le voir est que nous avons vu le travail du ministère de la femme, du gouvernement fédéral et de beaucoup d'autres personnes, et jusqu'à présent, nous n'avons pas de nouvelles des filles", a déclaré Yana Galang, l'une des 12 parents qui ont visité SCOAN et dont la fille Rifkatu est encore en captivité.

"Personne ne vient nous voir pour nous parler des filles. C'est pourquoi nous avons décidé de porter cette affaire devant Dieu", affirme la maman.

Parmi les participants au voyage de Lagos se trouvait une parente de Leah Sharibu, la jeune fille de 14 ans qui, en février 2018, a été emmenée par des militants avec plus de 100 filles d'une autre école - celle de Dapchi, dans le nord-est de la ville.

Certaines des filles de Dapchi sont mortes au cours de leur voyage avec Boko Haram tandis que les autres sont revenues un mois plus tard à la suite de négociations entre les militants et le gouvernement nigérian.

Mais Leah a été retenue parce qu'elle refusait de se convertir du christianisme à l'islam.

Malgré les promesses du gouvernement concernant sa libération, elle a fêté ses 15 ans en captivité.

Ses deux parents malades ont décidé d'envoyer un proche parent pour les représenter à la réunion avec TB Joshua.

Boko Haram en bref :

Copyright de l’image AFP

Fondé en 2002, Boko Haram s'est d'abord opposé à l'éducation de type occidental.

Lance des opérations militaires en 2009, puis s'empare d'une vaste zone où il déclare instaurer un califat

Des milliers de morts, des centaines de personnes enlevées, y compris des écolières, et deux millions de personnes déplacées

Rejoint le groupe "Etat islamique" en 2015, se nommant "province d'Afrique de l'Ouest" de l'EI

Séparé en deux factions après l'apparition de désaccords au sein de sa direction en août 2016

L'armée a repris la plupart des territoires au cours des quatre dernières années, mais les militants sont toujours actifs.

'Garba Shehu, porte-parole du président Muhammadu Buhari, m'a dit que les efforts se poursuivaient pour obtenir la libération de tous les otages, mais qu'ils avaient été entravés par le fait que Boko Haram s'était divisé - avec une faction adoptant une "attitude dure"' explique M. Nkeki.

Il reconnaît que le gouvernement a "fait de son mieux".

"Les militaires ont fait de leur mieux et beaucoup ont perdu la vie en cherchant nos filles ou en essayant de nous protéger ", dit-il, mais admet que les parents, qui sont principalement chrétiens, ont besoin de réponses.

"Nous avons décidé de venir voir TB Joshua parce que nous l'avons vu à la télévision et nous voyons comment il fait des miracles et aide les gens. Si c'est notre faute si ces choses arrivent, qu'il prie pour nous."