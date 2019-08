Des mareyeuses en grève en Côte d'Ivoire

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des pêcheurs à Abobo Doume, Abidjan - archives

Des travailleurs du débarcadère de Locodjro à Abidjan sont en grève et bloquent le site.

Inauguré depuis plus d'un an et demi, offert par le Maroc, le site, pourtant moderne, sème la discorde.

Alors que l'Etat comptait en faire l'unique point de débarquement des 30 000 tonnes de poisson annuelles, les 6 autres points de débarquement, devenus illégaux, continuent de fonctionner.

Les travailleurs ne sont plus désormais qu'une cinquantaine sur le site.

Les mareyeuses endettées ne peuvent plus régler les piroguiers qui ne viennent plus.

Ces piroguiers continuent pourtant de débarquer à quelques kilomètres de là, à Abobo-Doumé.

C'est l'avenir d'un site qui a couté 2,6 milliards de Francs qui est remis en question.

Pour Narcisse Djama, adjoint au maire d'Attecoube en charge du débarcadère, la solution à la crise ne dépend pas de la mairie mais du ministère.

Le ministre des ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, a estimé, de son côté, que la sortie de crise n'est pas loin.

Selon lui, ''le gouvernement a mis à la disposition du ministère des moyens pour permettre aux mareyeuses de pouvoir acquérir le poisson (…) et les pêcheurs seront également payés à temps''.