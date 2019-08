Copyright de l’image Reuters Image caption Bennacer s'engage avec le Milan AC

Le club italien Milan AC a engagé le milieu de terrain algérien Ismael Bennacer.

Le jeune homme de 21 ans a signé un contrat de cinq ans avec l'équipe de Serie A.

Bennacer jouait pour le club italien Empoli, et le montant du transfert est de ,15 781 000 d'euros.

Le joueur faisait partie de l'équipe algérienne qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations.

Ismael Bennacer a été nommé meilleur joueur du tournoi.Il a fait un passage à Arsenal de 2015 à 2017 avant de rejoindre Empoli et les Gunners auraient décidé de ne pas le réengager.Bennacer n'a fait qu'une seule apparition pour Arsenal et cette sortie est venue en remplacement dans un match de Coupe de la Ligue.Il a d'abord représenté la France chez les moins de 18 ans et les moins de 19 ans avant de choisir de jouer pour l'Algérie à partir de 2016.