Dépistage contre Ebola à la frontière Mozambique -Malawi

Le Mozambique a mis en place samedi des points de dépistage le long de sa frontière avec le Malawi pour prévenir la propagation de l'épidémie d'Ebola apparue en RD Congo, a annoncé un haut responsable du ministère de la Santé.

Les postes de contrôle ont été déployés dans les districts de Milange et Morrumbala (province de Zambézie) et devraient s'étendre aux autres provinces du Mozambique qui partagent une frontière avec le Malawi.

L'épidémie de fièvre hémorragique, qui se transmet par contacts humains directs et étroits et dont le taux de létalité est très élevé a fait plus de 1.800 morts et touché plus de 2.700 personnes dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) depuis le 1er août 2018.

Le Mozambique n'a pas encore signalé de cas d'Ebola. Les autres pays voisins de la RDC sont déjà en état d'alerte et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a élevé en juillet l'épidémie au rang d'urgence sanitaire de portée internationale .

Ni le Mozambique, ni le Malawi n'ont de frontière directe avec la République démocratique du Congo.

Ce dépistage est pour les autorités une mesure de contrôle visant à prévoir, prévenir, détecter et traiter tout cas d'Ebola qui pourrait se déclarer dans le pays.

L'épidémie la plus meurtrière à ce jour s'est déclarée en Afrique de l'Ouest en décembre 2013, et a duré plus de deux ans faisant plus de 11.300 morts sur 29.000 cas recensés.