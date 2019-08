Copyright de l’image Reuters Image caption Les autorités policières déclarent qu'elles considèrent l'incident comme un crime haineux.

Un tweet raciste destiné à l'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, fait l'objet d'une enquête policière.

Le message, qui comprenait une caricature du footballeur, a été posté mercredi après-midi avant d'être partagé par d'autres, a déclaré la police de Merseyside.

Les autorités policières déclarent qu'elles considèrent l'incident comme un crime de haine.

Le club Everton a indiqué qu'il enquêtait pour savoir si le message a été envoyé par un utilisateur de Twitter qui avait des liens avec le club.

"Everton condamne avec la plus grande fermeté toute forme de racisme. Nous avons partagé le matériel avec les autorités compétentes et sommes en train d'examiner la question pour savoir si l'utilisateur de Twitter en question est connu du club d'une manière ou d'une autre", a souligné un porte-parole du club.

"La police de Merseyside est au courant d'un tweet offensant posté en relation avec un footballeur de Liverpool, et partagé par d'autres, et va enquêter sur l'affaire. Les crimes de haine sous quelque forme que ce soit ne seront pas tolérés et ceux qui utilisent Internet pour cibler d'autres personnes, et qui commettent une infraction criminelle doivent comprendre qu'ils ne sont pas hors la loi", a déclaré un porte-parole de la police du Merseyside.