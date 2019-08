Trois médecins soupçonnés de meurtre arrêtés en RDC

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un collègue du médecin assassiné en pleine activité dans les zones à risque en RDC

Le procureur militaire, a indiqué que ces médecins seraient parmi les "auteurs moraux" de l'attaque qui a coûté la vie au Dr Richard Mouzoko.

Les suspects, poursuivis pour terrorisme et association de malfaiteurs sont accusés d'avoir tenu des réunions en avril où ils projetaient l'assassinat du docteur Richard Mouzoko.

Le défunt était un épidémiologiste camerounais travaillant pour l'OMS.

Le procureur militaire de Butembo a révélé que d'autres personnes, dont au moins une femme, sont également détenues dans cette affaire.

Le spécialiste camerounais , a été tué en avril lors d'une attaque par des hommes armés d'un hôpital de Butembo où il présidait une réunion sur la riposte contre Ebola.

Selon les chiffres officiels, en une année déjà, Ebola a fait plus de 1.820 morts essentiellement dans les régions rurales du Nord-Kivu et d'Ituri, dans l'est du pays.