L'imam de Bamenda appelle à la cohésion à l'occasion de la Tabaski

Copyright de l’image Getty Images Image caption La fête de Tabaski au Cameroun - archives

La fête de Tabaski a été célébrée sous haute sécurité dans les régions anglophones du Cameroun où l'armée mène une lutte contre les séparatistes.

C'est dans ce contexte sécuritaire difficile que les musulmans de Bamenda ont célébré la fête du mouton.

Sur la place publique où la prière a eu lieu, les forces de l'ordre ont été déployées pour assurer la sécurité.

Bamenda, comme la plupart des autres villes situées dans les régions anglophones, est secouée par une profonde crise sociopolitique qui s'est transformée en conflit armé.

Lors de son prêche, l'imam, Abu Umar, a appelé tous les Camerounais à rejeter les discours de haine et à s'unir pour sortir le pays de la crise actuelle.

En raison de la crise justement l'achat du mouton a été un casse-tête. ''Les bergers qui amènent les moutons du village ne peuvent plus le faire et les moutons que nous trouvons sur le marché ici sont petits et tellement chers', a expliqué à la BBC Muntary Hamisu, un habitat de Bamenda.