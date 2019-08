L’Afrique célèbre l’Aïd en images

Copyright de l’image AFP

Les musulmans d'Afrique célèbrent l'une des fêtes les plus importantes du calendrier islamique, l'Aïd.

La fête de trois jours est marquée par des prières spéciales, comme ici à Sale, au Maroc :

L'Aïd se traduit par "fête du sacrifice" et commémore le jour où Dieu est venu à Ibrahim en songe et lui a dit de sacrifier son fils, mais plus tard il lui a donné un agneau à sacrifier.

Ainsi, les gens célèbrent aussi la fête en sacrifiant un animal, comme celui-ci, sur le marché d'Abidjan, en Côte d'Ivoire :

La tradition est de partager la viande entre la famille, les amis et les pauvres.

Et certaines personnes ont fait la fête en se déguisant, comme ces deux hommes aussi à Abidjan qui ont peint "Happy Eid" sur leur poitrine en français :

Chaque année, les musulmans célèbrent l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha.

L'Aïd al-Fitr - qui signifie "fête de la rupture du jeûne" - est célébré à la fin du Ramadan, un mois où de nombreux musulmans adultes jeûnent.

Les fêtes musulmanes sont basées sur le calendrier lunaire, donc tombent sur des jours différents chaque année, mais l'Aïd tombe environ deux mois après l'Aïd al-Fitr.