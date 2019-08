356 migrants secourus par Océan Viking en méditerranée

Copyright de l’image Getty Images Image caption De plus en plus de navires humanitaires volent au secours des migrants en méditerranée

Le navire humanitaire Océan Viking a secouru lundi 105 migrants supplémentaires dans les eaux internationales au large de la Libye.

En l'espace de quelques jours ce sont 356 migrants qui sont à bord du bateau qui recherche toujours un port sûr pour les débarquer.

Les personnes à bord en majorité sont des Soudanais, parmi lesquels 29 mineurs dont deux enfants d'environ 5 et 12 ans.

Le bateau avait déjà secouru samedi et dimanche, deux embarcations transportant également un grand nombre de Soudanais fuyant la Libye.

L'opération de lundi a été plus compliquée que les précédentes : A l'arrivée des zodiacs des marins-sauveteurs à hauteur du canot des migrants celui-ci avait commencé à se dégonfler et plus d'une demi-douzaine de personnes sont tombées à l'eau.

Toutefois les migrants ont pu être récupérés et conduits sains et saufs sur le pont de l'Océan Viking.

Ce navire humanitaire compte poursuivre ses patrouilles au large de la Libye, les conditions météorologiques étant actuellement favorables aux départs, et la grande fête musulmane de l'Aïd al-Adha dans les mémoires pourrait rendre les garde-côtes libyens moins vigilants.