Afrique du Sud : un nouveau traitement plus rapide contre la tuberculose

Copyright de l’image Thinkstock Image caption 1,6 million de personnes meurent chaque année de la tuberculose.

Le nouveau remède qui guérit les souches de tuberculose très résistantes aux médicaments réduit considérablement la durée du traitement.

Il combine trois médicaments dont le prétomanide, un nouveau composé élaboré par TB Alliance, une organisation à but non lucratif basée à New York, et qui a obtenu mercredi l'autorisation de la Food and Drug Administration américaine FDA.

Les patients atteints de tuberculose multirésistante prennent entre 30 et 40 médicaments par jour pendant une période pouvant aller jusqu'à deux ans.

Avec cinq comprimés des trois médicaments par jour pendant seulement six mois, le nouveau traitement est plus facile à administrer.

Il a été testé sur trois sites en Afrique du Sud auprès de 109 patients et a atteint un taux de réussite de 90 % après six mois de traitement.

"Habituellement, le traitement de la tuberculose multirésistante... pharmacorésistante prend entre 18 et 24 mois ", a déclaré Pauline Howell, responsable des essais cliniques à l'hopital Sizwe à Johannesburg.

1,6 million de décès dus à la maladie sont enregistrés par an, dont environ 75 000 en Afrique du Sud, l'un des pays où le nombre de cas de tuberculose est le plus élevé.

L'an dernier, un demi-million de cas de tuberculose résistante aux médicaments ont été recensés dans le monde.