Votre pays est-il susceptible de souffrir de pénuries d'eau ?

Un ouvrier indien transporte les dernières ressources en eau d'un petit étang dans le réservoir asséché de Puzhal, à la périphérie de Chennai, en Inde.

La croissance démographique, l'augmentation de la consommation de viande et l'augmentation de l'activité économique exercent une pression sur les ressources mondiales en eau.

Selon de nouveaux chiffres du World Resources Institute (WRI), un centre de recherche basé à Washington DC, les habitants de près de 400 régions du monde vivent dans des conditions de "stress hydrique extrême".

On craint que la pénurie d'eau n'entraîne le déplacement de millions de personnes et qu'elle ne contribue aux conflits et à l'instabilité politique.

Du Mexique au Chili, en passant par les régions d'Afrique et les hauts lieux touristiques du sud de l'Europe et de la Méditerranée, le niveau de "stress hydrique" - la quantité d'eau prélevée dans le sol et en surface par rapport au total disponible - est alarmants.

Un problème mondial

Les pays du sud de l'Europe et de la Méditerranée sont sous pression, et leurs problèmes sont aggravés par le tourisme.

Près d'un tiers de la population mondiale, soit 2,6 milliards de personnes, vit dans des pays touchés par le manque d'eau, dont 1,7 milliard dans les 17 pays classés comme "extrêmement touchés par le manque d'eau" selon le WRI.

Alors qu'une douzaine de pays des régions arides du Moyen-Orient sont considérés comme les plus touchés par le stress hydrique dans le monde, l'Inde est considérée comme une nation "confrontée à des défis critiques concernant son utilisation et sa gestion de l'eau qui affecteront tout, de la santé à son développement économique ".

Le Pakistan, l'Érythrée, le Turkménistan et le Botswana sont également concernés par ce stress hydrique.

Bonnes et mauvaises surprises

Ces données proviennent de la plate-forme Aqueduc 3.0 du WRI, qui a analysé plusieurs modèles hydrologiques et calculé la quantité d'eau prélevée dans les eaux de surface et souterraines de chaque région par rapport à l'eau totale disponible.

Lorsque le ratio dépasse 80 %, les zones sont considérées comme "extrêmement concernées par le stress hydrique", la catégorie suivante étant "très concernées par le stress hydrique" avec un ratio de 40 à 80%.

Un enfant réfugié somalien boit de l'eau à partir d'un bouchon de bouteille dans la zone d'enregistrement du camp de réfugiés IFO qui fait partie de l'immense camp de réfugiés de Dadaab le 23 juillet 2011 à Dadaab, au Kenya.

"En tant qu'homme travaillant sur les données, j'essaie d'être assez impartial sur ce à quoi m'attendre des chiffres, mais j'ai été surpris par la gravité de la situation en Inde ", a déclaré Rutger Hofste, auteur principal de l'étude à la BBC.

L'Inde se classe au 13e rang mondial des pays les plus touchés par le stress hydrique, un cran en dessous du Pakistan.

Neuf de ses 36 États et territoires sont classés comme extrêmement exposés au stress hydrique et Chennai (anciennement Madras), la capitale de l'État du Tamil Nadu, a récemment subi des inondations et des sécheresses.

Des femmes vont chercher de l'eau à un robinet communal le 8 février 2018 à Khayelitsha, à environ 40 kilomètres du Cap, en Afrique du Sud.

Le rapport souligne que "la crise de l'eau qui se poursuit dans la grande ville de Chennai montre le genre de défis auxquels une grande partie de l'Inde sera confrontée dans les années à venir, exacerbés par une mauvaise gestion de l'eau et une demande croissante en eau de la part de l'industrie et de la population".

Selon le WRI, le Mexique fera face à une situation aussi grave que celle de l'Inde si aucune mesure n'est prise.

Quinze des 32 États du pays sont classés comme extrêmement concerné par le stress hydrique et M. Hofste note que la ville de Mexico, en particulier, a un "système de gestion de l'eau très fragile".

Dix des 16 régions du Chili ont également été classées dans la catégorie des "régions extrêmement touchées par le stress hydrique", dont la capitale, Santiago.

Les capitales chinoise et russe, Pékin et Moscou, sont également classées dans la catégorie " extrêmement touchées par le stress hydrique", même si ces pays ne le sont pas.

"D'autres surprises", selon M. Hofste, ont été découvertes dans le sud de l'Europe, notamment en Italie et en Espagne, où le tourisme met une pression pendant les mois les plus secs de l'année.

Plus de la moitié des 20 régions italiennes et un tiers (27) des 81 provinces turques ont été considérées comme soumises à un stress hydrique extrême.

Le Cap, en Afrique du Sud, a connu une grave pénurie d'eau en 2018 et des restrictions ont été mises en place.

Cependant, Le Cap occidental en Afrique du Sud, dix des 17 districts du Botswana et certaines parties de la Namibie et de l'Angola sont considérés comme "extrêmement touchées par le stress hydrique"

Une croissance assoiffée d'eau

Entre 1961 et 2014, le taux mondial de prélèvement d'eau, c'est-à-dire la quantité d'eau douce prélevée dans les sources d'eau souterraines et de surface, a augmenté de 2,5 fois.

La demande en eau pour irriguer les cultures a plus que doublé au cours du dernier demi-siècle, selon le WRI, et l'irrigation représente environ 67% de l'eau prélevée chaque année.

En 2014, les industries ont eu besoin de trois fois plus d'eau qu'en 1961, ce qui représente maintenant 21 % des prélèvements bruts totaux.

Par ailleurs, les ménages représentent 10 % des prélèvements d'eau, soit une augmentation de plus de six fois par rapport à 1961.

Seul un faible pourcentage de l'eau provenant de sources hydrologiques est donné directement au bétail.

Cependant, M. Hofste souligne que l'eau utilisée pour irriguer les cultures destinées à l'élevage représente 12 % de la consommation mondiale d'eau d'irrigation, selon une étude réalisée en 2012 par des chercheurs de l'Université de Twente aux Pays-Bas.

Compte tenu de l'augmentation prévue de la demande de produits d'origine animale, il croit que le fait de modifier notre régime alimentaire pour réduire la consommation de viande peut aider à soulager une partie de la pression sur les ressources en eau de la planète.

"Nous utilisons beaucoup de terres agricoles pour cultiver de la nourriture destinée aux animaux. Quand on pense à transformer les ressources en calories, ce n'est pas le moyen le plus efficace", a t-il indiqué.

Qui sont les plus gros utilisateurs d'eau ?

10.7 % pour l'usage domestique21.3 % pour l'industrie0.4 % pour les élevages (n'inclue pas l'eau pour arroser les cultures)67.6 % pour l'irrigationSource : WRI Aqueduct, Hofste et al. 2019

Selon une étude néerlandaise de 2012, l'empreinte sur l'eau de tout produit animal est supérieure à celle des produits végétaux de valeur nutritionnelle équivalente.

Climat et conflits

Plusieurs organismes des Nations Unies ont averti que le changement climatique rendra les disponibilités en eau moins prévisibles à certains endroits.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'augmentation des températures et la variabilité accrue des précipitations devraient réduire les rendements agricoles dans de nombreuses régions tropicales en développement, où la sécurité alimentaire est déjà un problème.

Et selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, eu égard aux tendances actuelles, la pénurie d'eau dans certaines zones arides et semi-arides déplacera entre 24 et 700 millions de personnes d'ici 2030.

Certains pays en situation de stress hydrique se trouvent dans des zones de conflit et l'eau peut être un facteur contribuant au conflit, selon l'étude.

Le WRI indique également que de nombreuses zones extrêmement et fortement sollicitées par le stress hydrique se trouvent dans des zones de conflit, et que l'eau peut être un facteur contributif à l'origine des conflits.

Ces régions comprennent Israël, la Libye, le Yémen, l'Afghanistan, la Syrie et l'Irak.

De nombreuses régions qui doivent absorber un grand nombre de personnes déplacées, telles que la Jordanie et la Turquie, souffrent également fortement du stress hydrique.

Mais les données du WRI montrent également que même les pays qui ne sont pas particulièrement concernés par le stress hydrique sont vulnérables à l'apparition de sécheresses, qui se définissent comme des précipitations inférieures à 10% du niveau normal.

La Moldavie et l'Ukraine, par exemple, sont définies comme des pays où le stress hydrique est faible à moyen terme, mais elles arrivent en tête de liste des pays exposés aux risques de sécheresse.

Vient ensuite le Bangladesh, où le niveau de stress hydrique est aussi considéré comme faible.

Cependant, les petits agriculteurs de ces pays sont moins résistants aux variations de l'approvisionnement en eau que, disons, les agriculteurs de Californie.

La désertification est en train de changer le paysage de nombreux pays et devrait déplacer des millions de personnes au cours de la prochaine décennie.

Des expériences positives

Mais M. Hofste indique que les données du WRI montrent également que, lorsque les facteurs socio-économiques sont les principaux moteurs du stress hydrique dans le monde, ils peuvent être atténués par une bonne gestion de l'eau.

Singapour, par exemple, a construit un approvisionnement durable en eau à partir de ce que le gouvernement appelle les " Quatre robinets " : un système de collecte de l'eau (en particulier pour la petite zone de l'île) ; des importations d'eau ; de l'eau recyclée de haute qualité appelée NEWater ; de l'eau dessalée.

Israël est un autre leader mondial dans le domaine des technologies avancées de l'eau et de la gestion de l'eau.

M. Hofste affirme que les pays confrontés à des défis liés à l'eau, comme l'Inde, pourraient réagir en suivant leur exemple et en réagissant à leurs propres crises.

"Le stress hydrique est un indicateur indirect, mais n'est pas votre destin ", a déclaré M. Hofste à la BBC.

Il explique que "cela dépend de la réponse du pays et il y a des exemples de pays qui ont réussi à faire face à une situation catastrophique en matière d'eau."