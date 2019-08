Copyright de l’image Getty Images

Ed Sheeran a été accusé par Wiley d'être un "chasseur de pouvoir" et un "vautour de la culture".

Dans une série de tweets, le rappeur plaisantait sur l'utilisation d'une guitare et d'une pédale et disait : "J'en ai marre que les gens utilisent le grime pour paraître bon pendant deux minutes."Les messages de Wiley viennent après qu'Ed et Stormzy ont dévoilé un remix de leur chanson "Take Me Back To London".Stormzy a défendu Ed Sheeran, le qualifiant d'authentique.

Stormzy a répondu : "Non, Wiley, tu sais qu'Ed fait ça depuis le début, il est vrai depuis le début, tu sais que je t'aime et que je te respecte mon frère, mais non, ne fais pas ça."Wiley a accusé Ed Sheeran d'être un "obsédé de pouvoir", le soupçonnant de traîner avec certaines personnes pour gagner en popularité.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Wiley et Ed Sheeran ont travaillé ensemble dans le passé.

Wiley, qui est considéré comme le "Parrain du grime", a travaillé avec Ed lui-même dans le passé sur le titre "You" du EP No.5 Collaborations Project d'Ed en 2011.

Mais il semble mécontent des derniers titres d'Ed.

Utilisant l'emoji riant, Wiley a tweeté, "Dois-je sortir ma guitare et ma pédale de pied ?", se référant aux performances live de Sheeran où il utilise une guitare et une pédale pour sa musique afin de des samples.

"Quiconque se sert de nous et de nos sons est un vautour de la culture.... J'enlève ma guitare et ma pédale et je ne veux entendre personne se plaindre", a -t-il ajouté.

Stormzy figure sur le remix de "Shape Of You" d'Ed.

Ils l'ont repris, cette fois pour l'album de Stormzy - le remix de "Take Me Back To London" met en vedette les artistes grime Jaykae et Aitch.

Jaykae a aussi défendu Ed en tweetant : "Wiley est si aigri et si excité qu'il n'a même pas vu que je me suis moqué de lui dans mon couplet."

"Calme-toi et savoure le petit bout de gloire que tu crois obtenir. Tu ne peux pas te moquer de moi sur une chanson avec Ed ni me détrôner", a répliqué Wiley.

Ce n'est pas la première fois que Wiley critique certaines musiques de grime comme étant "diluées" pour atteindre le succès.

En 2017, il a déclaré à Radio 1 Newsbeat : "Personne n'a jamais été le numéro un du grime. Tout ce qui importe, c'est de la musique pop. L'Angleterre est construite sur la musique pop, c'est pourquoi le spectacle s'appelait Top of the Pops."

Sur le dernier album d'Ed, No.6 Collaborations Project, il a travaillé avec Eminem, 50 Cent, Bruno Mars, Khalid et Dave. Le disque est actuellement en tête des albums au Royaume-Uni.

Newsbeat a contacté Ed Sheeran et Wiley pour un commentaire et attend une réponse.

Ed Sheeran est également accusé de plagiat, "Shape Of You" ne serait pas une de ses créations.

L'artiste britannique Sam Chokri tente depuis un an de prouver que son compatriote Ed Sheeran s'est approprié son travail pour donner naissance au tube "Shape Of You" !