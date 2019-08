Interpol forme la police nigériane pour lutter contre la criminalité

Copyright de l’image Getty Images Image caption Pour combattre cette criminalité, l'Organisation internationale de police criminelle a décidé de former les policiers nigérians sur les techniques d'enquêtes et de renseignement

Le Nigeria fait face à une série d'attaques meurtrières, d'enlèvements de personnes, d'agressions de tous genres perpétrés par des bandes armées dans plusieurs régions du pays.

Pour combattre cette criminalité, l'Organisation internationale de police criminelle a décidé de former les policiers nigérians sur les techniques d'enquêtes et de renseignement.

Lors de l'ouverture de la conférence d'Interpol à Abuja, l'inspecteur général de police, Mohammed Adamu, a indiqué que l'insécurité dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest est alimentée par le commerce illicite des armes.

Mohammed Adamu a demandé par conséquent à Interpol d'aider le Nigéria à identifier les itinéraires par lesquels les armes illégales sont introduites dans le pays.

Le chef de la police nigériane a affirmé que l'identification des personnes impliquées dans la contrebande d'armes et des moyens par lesquels elles font ce trafic est une priorité absolue.

L'instabilité causée par le commerce d'armes illégales constitue un terrain fertile pour les groupes terroristes et les réseaux criminels, a-t-il ajouté.

Selon Interpol, environ 160 millions d'armes légères et de petit calibre circulent illégalement en Afrique de l'Ouest.

L'organisation a promis de fournir des renseignements sur la criminalité régionale et aider également les policiers nigérians à détecter et à enquêter sur les flux de marchandises illicites le long des voies utilisées par les trafiquants à l'intérieur et autour du Nigeria.