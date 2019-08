Copyright de l’image Cleveland Museum of Natural History Image caption Anamensis avait une petite boîte crânienne et un visage étroit comparé au notre.

Des chercheurs ont découvert en Éthiopie un crâne presque complet de 3,8 millions d'années d'un ancêtre humain semblable à un singe.

Une analyse du nouveau spécimen remet en question les idées sur la façon dont les premiers humains ont évolué à partir d'ancêtres ressemblant à des singes.

Le point de vue actuel selon lequel un singe nommé Lucy faisait partie d'une espèce qui a donné naissance aux premiers humains doit être reconsidéré.

La découverte est rapportée dans la revue Nature.

Le crâne a été trouvé par le professeur Yohannes Haile-Selassie à un endroit appelé Miro Dora, qui se trouve dans le district de Mille, dans l'État régional Afar en Ethiopie.

Lire aussi :

"On vient tous d'Afrique et on était tous noirs"

AfSud: un ancêtre de l'homme dévoilé

Le scientifique, qui est affilié au Musée d'histoire naturelle de Cleveland dans l'Ohio, aux États-Unis, a déclaré qu'il a immédiatement reconnu l'importance du fossile.

Je me suis dit : "Oh mon Dieu, est-ce que je vois ce que je crois voir ?". Et tout d'un coup, je sautais de joie et c'est là que j'ai réalisé que c'était ce dont j'avais rêvé", a-t-il déclaré à BBC News.

Le professeur Haile-Selassie dit que le spécimen est le meilleur exemple à ce jour de l'ancêtre humain semblable à un singe appelé Australopithecus anamensis - le plus ancien australopithèque connu dont le genre a pu exister il y a 4,2 millions d'années.

On pensait qu'A. anamensis était l'ancêtre direct d'une espèce plus tardive et plus avancée appelée Australopithecus afarensis, qui à son tour a été considérée comme l'ancêtre direct des premiers humains du groupe, ou genre Homo, et qui comprend tous les humains vivants aujourd'hui.

Copyright de l’image Cleveland Museum of Natural History Image caption Différentes vues du nouveau spécimen (en bas à gauche). La créature avait des mâchoires saillantes et de petits trous d'oreille.

La découverte du premier squelette afarensis en 1974 a fait sensation. Elle a été surnommée Lucy par les chercheurs d'après la chanson des Beetles, Lucy in the Sky With Diamonds, qui passait sur le site de fouilles au moment de la trouvaille.

Saluée comme "le premier singe à avoir marché", Lucy a attiré l'attention du public. Fred Spoor, du Muséum d'histoire naturelle de Londres, a déclaré que l'anamensis " semble destiné à devenir une autre icône célèbre de l'évolution humaine ".

A regarder :

Media playback is unsupported on your device L'ancêtre des Britanniques avait était un noir aux yeux bleus

La raison de ce statut est que nous pouvons maintenant dire que l'anamensis et l'afarensis se chevauchent dans le temps. Le premier n'a pas évolué directement dans le second de façon linéaire et nette, comme on le supposait auparavant.

La prise de conscience s'effectue par la réinterprétation que le nouveau fossile apporte sur un fragment de crâne de 3,9 millions d'années découvert précédemment. Ce fragment avait été assigné à l'anamensis. Les scientifiques peuvent maintenant voir qu'il s'agit en fait des restes d'un afarensis, repoussant l'origine de cette espèce encore plus loin dans le passé.

Il est maintenant évident que les deux espèces doivent avoir coexisté pendant au moins 100 000 ans.

Musée d'histoire naturelle de Cleveland Je me suis dit : "Oh mon Dieu, est-ce que je vois ce que je crois voir ?

Ce qui s'est probablement produit, c'est qu'un petit groupe d'anamensis s'est isolé de la population principale et s'est transformé au fil du temps en afarensis à cause des adaptations aux conditions locales. Les deux types ont cohabité pendant un certain temps avant que l'anamensis ne s'éteigne.

Cette découverte est importante parce qu'elle suggère que d'autres chevauchements avec d'autres espèces avancées de grands singes ont pu se produire, augmentant ainsi le nombre de voies d'évolution potentielles vers les premiers humains.

Lire aussi :

D'où vient le langage, pourquoi parlons-nous?

Un guide sur les "trésors pillés" de l'Afrique

Bref, bien que cette dernière découverte ne réfute pas le fait que l'espèce de Lucy ait donné naissance au groupe Homo, elle met en cause d'autres espèces récemment nommées. Le professeur Haile-Selassie a convenu que "tous les paris sont maintenant ouverts" quant à l'espèce qui est l'ancêtre direct de l'humanité.

Il m'a expliqué : "Pendant longtemps, Afarensis a été considéré comme le meilleur candidat pour être l'ancêtre de notre espèce, mais les choses ont changé. Maintenant, nous pouvons regarder à nouveau toutes les espèces qui auraient pu exister à l'époque et examiner laquelle ressemblerait le plus à la première espèce humaine."

Copyright de l’image P.PLAILLY/E.DAYNES/SPL Image caption Les restes d'un singe nommé Lucy que l'on pense être l'ancêtre des premiers humains.

Le terme "chaînon manquant" rend les anthropologues fous lorsqu'ils entendent quelqu'un, en particulier les journalistes, l'utiliser pour décrire un fossile qui est en partie singe et en partie humain.

En effet, le Dr Henry Gee, rédacteur en chef de Nature, a menacé un jour de "m'arracher le foie et de le manger avec des oignons, des haricots borlotti et un verre de bordeaux" si je le faisais en rapportant une découverte précédente.

Il y a de nombreuses raisons à l'irritation d'Henry, mais la principale d'entre elles est la reconnaissance qu'il existe de nombreux maillons dans la chaîne de l'évolution humaine et que la plupart d'entre eux, sinon presque tous, sont toujours manquants.

Amenenis est la dernière d'une série de découvertes récentes qui montrent qu'il n'y avait pas de ligne droite et directe vers les humains modernes.

A regarder :

Media playback is unsupported on your device L'homo sapiens, l'ancêtre de l'homme moderne, n'était pas seul

La vérité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressante. Il raconte l'histoire d'une évolution qui a permis de "tester" différents ancêtres humains "prototypes" en différents endroits jusqu'à ce que certains d'entre eux soient assez résistants et intelligents pour résister aux pressions exercées par les changements climatiques, l'habitat et la pénurie alimentaire - et évoluer jusqu'à nous.

Le professeur Haile-Selassie est l'un des rares scientifiques africains à travailler sur l'évolution humaine. Son nom est maintenant reconnu, mais il dit qu'il est difficile pour les chercheurs africains qualifiés d'obtenir le soutien financier nécessaire des organisations occidentales de financement de la recherche.

"La plupart des preuves fossiles liées à notre origine proviennent d'Afrique et je pense que les Africains devraient pouvoir utiliser les ressources disponibles sur leur propre continent et faire progresser leur carrière en paléoanthropologie. Leurs limites pour accéder à ce domaine d'études sont habituellement le financement ", m'a-t-il dit.