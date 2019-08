La Côte d'Ivoire s'apprête à faire ses adieux au célèbre chanteur DJ Arafat

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le musicien ivoirien DJ Arafat va recevoir un hommage national pour sa mise en terre.

Plus de 200 000 spectateurs sont attendus ce vendredi dans un stade d'Abidjan pour un concert hommage. Fally Ipupa, Maitre Gims, Davido, Sidiki Diabate, Koffi Olomide.... la liste des artistes pour ce soir comprend certains des plus grands noms de la musique contemporaine en Afrique.

Beaucoup ont joué avec le regretté DJ Arafat, le "Roi du Coupé Décalé" mort à l'âge de 33 ans dans un accident de moto au début du mois.

C'est une personnalité plus grande que nature qui a fait connaître au reste du continent et au monde le "Coupé Décalé", un style de musique et de danse typiquement ivoiriens.

L'événement d'aujourd'hui débutera par une cérémonie commémorative en présence du président Alassane Ouattara et d'autres dirigeants politiques.

Le gouvernement a versé environ 150 millions de FCFA pour l'organisation de l'hommage et des funérailles.

Le stade Houphouët-Boigny, actuellement en construction, a été rouvert pour cette occasion spéciale.

Le stade a une capacité de 35 000 places, mais des écrans géants sont installés à l'extérieur.

La cérémonie sera également retransmise à la radio et à la télévision. DJ Arafat sera enterré samedi.Sur BBC Afrique édition spéciale DJ Arafat à partir de 18h15 TU. Suivez le dernier hommage à l'artiste avec Olo Kpatcha, son meilleur ami et Béni Marthe, présidente d'une ONG chrétienne d'aide aux orphelins de Yopougon soutenue par Arafat.

Ecoutez ici https://bbc.in/32gSLZd

