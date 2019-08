Plus de 2000 morts d'Ebola en RD Congo

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'épidémie d'Ebola a tué 2000 personnes en RDC depuis le début de l'épidémie il y a un an.

Le nombre de décès dus à l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, a dépassé les deux mille. Ces décès sont largement dus à la profonde méfiance des communautés à l'égard des informations sur le virus et le traitement et aux problèmes de sécurités à l'est du Congo.

Le gouvernement congolais a également confirmé qu'il y a eu plus de trois mille cas depuis le début de l'épidémie il y a un an.

La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé s'est déclarée préoccupée par l'extension géographique de l'épidémie.

De l'autre côté de la frontière, en Ouganda, une fillette de 9 ans est décédée peu de temps après qu'il lui ait été confirmé qu'elle était atteinte d'Ebola. Sa famille avait d'abord espéré qu'elle puisse être rapatriée en RDC pour y être soignée. L'OMS indique que 300 doses de vaccin ont été envoyées à l'unité de traitement Ebola de l'hôpital de Bwera, près de la frontière.En juin, il y a eu deux décès par Ebola en Ouganda. L'Ouganda a maintenu des centres de dépistage le long de sa frontière avec la RDC afin d'éviter qu'un foyer ne franchisse la frontière.

