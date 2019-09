13 choses à savoir sur le café

Copyright de l’image Getty Images Image caption On estime que deux milliards de tasses de café sont consommées chaque jour dans le monde.

Le monde n'a jamais été aussi obsédé par le café.

Qu'il s'agisse d'une tasse de café noir pour se réchauffer le matin, d'un espresso fait à la machine après le déjeuner, d'un cappuccino l'après-midi ou d'un frappé fantaisiste, nous n'en avons jamais consommé une telle quantité.

En 1991, la consommation mondiale était d'environ 90 millions de sacs de 60 kg, selon l'Organisation internationale du café (OIC). Cette année, ce sera plus de 160 millions de sacs.

1. Le café est une cerise

Copyright de l’image Getty Images Image caption Ce que vous infusez est la graine torréfiée d'un fruit, qui s'appelle une cerise de café.

Les grains que vous infusez sont en fait les graines torréfiées d'un fruit, que l'on appelle une cerise de café. Si vous mordez dans la cerise, vous trouverez deux graines qui se développent avec les côtés aplatis.

Selon la US National Coffee Association (NCA), il n'y a qu'une seule graine ovale, la myrtille, dans environ 5% du café dans le monde. Elle est aussi connue en espagnol sous le nom de caracolillo ("petit escargot").

2. Certaines personnes mangent leur café

Les gens boivent du café depuis longtemps, mais certains ont préféré le consommer.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le café n'a pas toujours été une boisson : il a été transformé en barre énergétique et aujourd'hui le café moulu est encore utilisé.

Certaines entreprises ont également utilisé les cerises de café gaspillées pour faire de la farine. Elle peut être utilisée dans les muffins, le pain, le chocolat, les sauces, etc.

Mais elle n'a pas le goût du café : selon le cépage, elle exprime généralement des notes florales, d'agrumes ou de fruits grillés.

3. Le café qui pousse à partir des excréments des animaux peut atteindre des prix très élevés

Une civette ou un éléphant ? Les cafés les plus chers traversent les intestins d'un de ces animaux.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Kopi luwak est l'un des cafés les plus chers au monde, mais il est confronté à la dure concurrence d'un nouveau produit partiellement digéré par les éléphants.

Le Kopi luwak est un café qui se compose des excréments d'un chat de palmier indonésien appelé civet. Les cerises de café fermentent lorsqu'elles traversent les intestins des chats, après quoi elles sont collectées et vendues.

Un sac de 500 grammes de ces haricots peut atteindre 700 $ (plus de 400.000 FCFA) dans les magasins de détail de luxe.

Mais elle est aujourd'hui confrontée à une rude concurrence de ce qu'on appelle le Black Ivory Coffee, fabriqué à partir de cerises de café cueillies à la main, mangées et excrétées par les éléphants en Thaïlande.

Black Ivory a été inventé par un Canadien, Blake Dinkin, et se vend aux États-Unis pour environ 85 $ (environ 50.000 FCFA) un petit sac de 35 grammes.

Selon le magazine Toronto Life, il donne un "breuvage presque théique, non amer avec des notes de cacao, de tamarin, de tabac et de cuir".

4. Le café est bon pour vous...

Le café est riche en antioxydants, qui empêchent nos cellules d'être oxydées par les toxines, les produits chimiques et l'inflammation.

Copyright de l’image AFP

Plus tôt cette année, une étude publiée dans les Annals of Internal Medicine suggérait que la consommation de trois tasses de café par jour réduit le risque de décès lié à plusieurs maladies clés, dont les maladies cardiaques.

L'étude a suivi plus de 500 000 personnes dans dix pays européens pendant plus de 16 ans.

D'autres études ont cherché à savoir si elle peut réduire le risque de développer le diabète de type 2 et combattre les maladies neurodégénératives telles que la démence et la maladie d'Alzheimer. Mais d'autres études dans ces domaines sont nécessaires.

La teneur en caféine du café est également un moyen d'augmenter le niveau d'énergie des gens et d'augmenter la performance sportive.

5...mais allez-y doucement.

Copyright de l’image Reuters Image caption La caféine est un stimulant et présente des risques potentiels en cas de consommation excessive.

En tant que stimulant, la caféine présente des risques potentiels si elle est consommée en quantité excessive.

Si vous êtes enceinte, il est préférable de réduire votre consommation de caféine, car cette substance est associée à un faible poids à la naissance et parfois à une fausse couche.

Les autorités sanitaires britanniques recommandent aux femmes enceintes de ne pas consommer plus de 200 milligrammes de caféine par jour. C'est un peu plus d'une tasse de café filtre, ou deux tasses de café instantané.

6. Il existe deux types de grains de café

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les arbustes arabica issus des plantes éthiopiennes d'origine ; le robusta se trouve dans les mélanges et le café instantané.

L'arabica est issu des plants de café originaux découverts en Ethiopie. Ces arbustes produisent un café fin, doux et aromatique qui est plus cher et représente environ 70% de la production mondiale.

Le robusta est légèrement plus amer et contient deux fois plus de caféine. Ce type de haricot est principalement utilisé dans les mélanges et pour les cafés instantanés. Il est cultivé en Afrique centrale et occidentale, dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie et au Vietnam, et au Brésil.

7. Le café a été découvert par des chèvres en Ethiopie (selon le mythe...)

Une légende raconte qu'au IXe siècle, un chevrier du nom de Kaldi a vu son troupeau manger des feuilles d'un arbre étrange et a remarqué qu'il était alors éveillé toute la nuit, plein d'énergie.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Ethiopie est considérée comme le berceau du café et son rituel de consommation de café est renommé.

Il l'a dit à un groupe de moines qui ont réalisé qu'ils pouvaient brasser les baies dans une boisson chaude pour les garder éveillés pour les prières.

8. La définition originale du café était le vin

Au XVe siècle, le café était cultivé au Yémen. Son nom d'origine, qahwah, vient du terme yéménite pour le vin.

Un siècle plus tard, elle était connue en Perse, en Égypte, en Syrie et en Turquie.

9. Les premiers cafés étaient au Moyen-Orient

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le café est devenu partie intégrante des cultures locales au fur et à mesure qu'il voyageait de l'Éthiopie à la péninsule arabique et ailleurs.

Le café était apprécié non seulement à la maison, mais aussi dans les cafés publics - qahveh khaneh - qui ont commencé à apparaître dans les villes du Moyen-Orient.

Ils étaient très populaires et sont devenus un lieu d'activités sociales telles que le rattrapage sur les derniers ragots, jouer aux échecs ou écouter de la musique.

10. Tout le café du monde est cultivé dans ce que l'on appelle la ceinture des haricots....

Le café est cultivé dans plus de 50 pays situés dans une région connue sous le nom de Bean Belt, entre les tropiques du Capricorne et du Cancer. Elle s'étend de l'est du Mexique à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce sont les plus grands producteurs mondiaux :

LES PLUS GRANDS PRODUCTEURS DE CAFÉ DU MONDE - 2018 Pays Production (millions de sacs) % de la production mondiale Brésil 58 36% Vietnam 30 18% Colombie 14 9% Indonésie 12 8% Honduras 8.3 5% Ethiopie 7.7 5%

Le Brésil, le Vietnam et la Colombie sont également les plus gros exportateurs.

11.... mais les consommateurs par habitant les plus importants se trouvent en Scandinavie

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les pays scandinaves sont les plus gros consommateurs de café.

Selon l'OIC, les Finlandais sont les plus grands buveurs de café par habitant. En Finlande, chaque personne consomme 12 kg de café en moyenne chaque année.

Suivent la Norvège (9,9 kg par habitant), l'Islande (9 kg), le Danemark (8,7 kg) et la Suède (8,2 kg).

Les Italiens, qui ont fait du café un élément essentiel de la dolce vita, en consomment 5,9 kg par habitant chaque année.

12. Quelle boisson gagne dans la bataille café contre thé ?

Votre pays est-il un buveur de café ou de thé ? La British Coffee Association affirme que le café est "la boisson la plus populaire au monde" avec environ deux milliards de tasses consommées chaque jour". Mais ce n'est pas si simple.

Copyright de l’image Reuters Image caption La production de café est plus importante que la production de thé en poids - mais il faut plus de café pour faire une tasse qu'il n'en faut de thé.

Les deux pays les plus peuplés du monde - la Chine et l'Inde - pèsent lourdement en faveur du thé. Le café prédomine dans les Amériques et en Europe continentale, tandis que le thé est préféré dans la plupart des pays d'Asie et de l'ex-Union soviétique.

Le géographe David Grigg, de l'Université de Sheffield au Royaume-Uni, a tenté de régler ce différend dans un article publié en 2006 dans le GeoJournal.

Selon lui, la comparaison doit être faite par litre, car bien qu'environ 80% de plus de café que de thé soit consommé dans le monde chaque année en poids, il ne faut que deux grammes de thé pour faire une tasse, contre 10 grammes de café.

Compte tenu de ce calcul, il a conclu : "Trois tasses de thé sont bues pour chaque café."

13. Vous pouvez aussi préparer la tasse de café parfaite.

Voici quelques conseils pour préparer le café parfait à la maison, selon le NCA :

Copyright de l’image Getty Images Image caption Vous pouvez faire une tasse de café et impressionner vos invités.