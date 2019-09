Copyright de l’image kin rich

"Quand on est musicien, on entend des mélodies partout. J'ai pensé que celui qui jouait à ça était vraiment talentueux."

Kin Rich se promenait dans le centre-ville de Birmingham quand il a entendu la flûte.

Il s'arrête alors et parle au sans-abri, Nathan, qui jouait son instrument et décide d'enregistrer la mélodie.

Mais quand il l'a samplé et produit une chanson, il ne s'attendait pas à ce qu'elle devienne virale.

"Je me suis approché de lui, nous avons commencé à parler et il m'a dit qu'il aimait la musique ", a déclaré Kin à Radio 1 Newsbeat.

"Il a dit que c'était sa vie et il n'a rien d'autre. Il n'a nulle part où aller, mais il a de la musique", ajoute le jeune homme.

Kin donne alors à Nathan l'argent qu'il avait dans sa poche - un billet de cinq livres - mais il ne part pas".

Il reste et enregistre avec son téléphone la mélodie que Nathan jouait à la flûte.

Le jeune homme lui annonce qu'il veux travailler avec lui. "La flûte est mon instrument préféré pour accompagner mes rythmes".

Après avoir obtenu l'enregistrement, Kin est rentré chez lui et a ajouté un beat. Il a ensuite posté un extrait de la chanson sur Instagram."Je me suis réveillé le lendemain avec tant de "j'aime" et de vues sur mon poste, c'était fou."

Kin retourne au centre-ville et joue la chanson à Nathan.

"Il m'a traité de génie et il m'a dit qu'il aimait la façon dont j'avais tout réorganisé, il adore ça."

Kin est déterminé à faire de sa chanson un succès, et il tourne un vidéoclip pour l'accompagner, avec Nathan et sa flûte.

Je lui ai dit le jour où je l'ai rencontré : "Si ça explose, si je gagne de l'argent avec ça, je te promets que je t'aiderai, mon frère. Je vais te soigner.

Kin se félicite d'avoir "montrer son talent et le mien" aux yeux du public.

"Nous allons définitivement rester en contact. Je l'aime, on rit tout le temps ensemble. Je peux nous voir lui et moi en concert", a -t-il conclu.