Les chenilles légionnaires font perdre au sahel 6 milliards de FCFA

Le constat ressort d'une étude menée dans les pays infestés et restituée à Ouagadougou au Burkina Faso.

Le constat a été fait lors d'une réunion entre experts de la CEDEAO et ceux des pays du sahel.

Selon le constat, les chenilles légionnaires provoquent jusqu'à six milliards de perte en Afrique de l'ouest et au sahel et menacent près de 200 millions de personnes d'insécurité alimentaire.

Sékou Sangaré, le commissaire agriculture de la CEDEAO, a signalé qu'en l'espace de 3 ans les chenilles légionnaires ont atteints 44 des 54 pays africains.

Elles parcourent une distance de 100 kilomètres par jour dit-il avec des capacités de destruction des cultures allant de 73 à 100%.

Le Pr Antoine Sanou chercheur à l'Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, lui signale que si rien n'est fait ces chenilles légionnaires provoqueront une crise alimentaire dans les années à venir.

Les participants à la rencontre de Ouagadougou pensent qu'il faut une lutte coordonnée car les chenilles pensent-ils ne connaissent pas les frontières.

La CEDEAO promet mettre les moyens et demande aux chercheurs de trouver les bonnes formules pour mettre fin à la progression des chenilles dans les plus brefs délais.