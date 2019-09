Tout savoir sur les mutilations génitales féminines

Copyright de l’image Getty Images Image caption Cette femme connue sous le nom de " cutter " à Mombasa, au Kenya, montre la lame de rasoir qu'elle utilise sur les parties génitales de plusieurs filles.

On estime que 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui ont subi une forme ou une autre de Mutilations génitales féminines (MGF), selon les Nations Unies (ONU).

Bien qu'elle soit principalement concentrée dans 30 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, elle est également pratiquée dans certains pays d'Asie et d'Amérique latine.

Et parmi les populations immigrées vivant en Europe occidentale, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande, selon l'ONU.

Elle appelle à la fin des MGF à l'occasion de la Journée internationale de tolérance zéro pour les mutilations génitales féminines, le 6 février.

Comme l'explique Bishara Sheikh Hamo, de la communauté Borana du comté d'Isiolo, au Kenya, les MGF peuvent causer des problèmes de santé physique et mentale qui affectent les femmes plus tard dans la vie.

"J'ai subi une MGF quand j'avais 11 ans ", dit Bishara.

"Ma grand-mère m'a dit que les MGF sont une exigence pour chaque fille, qu'elles nous rendaient pures."

Mais ce qu'on n'a pas dit à Bishara, c'est qu'elle aurait aussi des règles irrégulières et des problèmes vésicaux à vie, des infections récurrentes et, le moment venu, elle ne pourrait accoucher que par césarienne.

Elle est maintenant une militante contre les MGF.

Qu'est-ce que la mutilation génitale féminine ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'ONU estime qu'au moins 200 millions de filles et de femmes ont subi des MGF en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, mais aussi dans les communautés migrantes où les MGF sont fréquentes - en Espagne, 18 000 filles sont considérées à risque.

La mutilation génitale féminine, ou MGF en abrégé, est l'excision ou l'ablation délibérée des organes génitaux externes de la femme.

Elle implique souvent l'ablation ou l'ablation des lèvres et du clitoris, et l'Organisation mondiale de la santé la décrit comme "toute intervention qui endommage les organes génitaux féminins pour des raisons non médicales".

Omnia Ibrahim, bloggeuse et cinéaste égyptienne, affirme que les mutilations génitales féminines sont pénibles, nuisent aux relations des femmes et à leur estime d'elles-mêmes.

"Vous êtes un glaçon. Vous ne ressentez pas ; vous n'aimez pas ; vous n'avez pas de désir ", dit-elle.

Omnia dit qu'elle a lutté contre l'impact psychologique des MGF toute sa vie adulte.

Elle dit que sa communauté lui a appris "qu'un corps signifie sexe et que le sexe est un péché. Pour moi, mon corps était devenu une malédiction."

"Je me demandais toujours : est-ce que je détestais le sexe parce qu'on m'a appris à avoir peur, ou est-ce que je ne m'en soucie vraiment pas ?"

Image caption Bishara est devenue une militante contre les MGF après avoir lutté pour faire face à sa mutilation.

Au Kenya, Bishara a déclaré à la BBC que la MGF lui avait été faite avec quatre autres filles : "J'avais les yeux bandés. Puis elle m'a attaché les mains dans le dos. Mes jambes étaient écartées, puis ils m'ont coincé les lèvres."

"Au bout de quelques minutes, j'ai ressenti une douleur aiguë. J'ai crié, j'ai crié, mais personne ne pouvait m'entendre. J'ai essayé de me libérer, mais quelqu'un m'a tenu la jambe."

Elle dit que c'était "pathétique. C'est l'une des procédures médicales les plus sévères et donc peu hygiénique. Ils ont utilisé le même outil de coupe sur nous toutes les filles".

Le seul antidouleur disponible était un remède traditionnel à base d'herbes "il y avait un trou dans le sol, et une herbe dans le trou".

Puis, ils m'ont attaché les jambes comme une chèvre et m'ont frotté l'herbe sur moi. Puis ils ont dit : "La prochaine fille, la prochaine fille, et ils ont pris une autre fille..."

Bien que les mutilations génitales féminines soient illégales dans de nombreux pays, elles sont encore pratiquées régulièrement dans certaines régions d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient, ainsi que dans d'autres régions du monde, au sein de communautés issues de pays où elles sont courantes.

Il existe quatre types de MGF :

Type 1: Clitoridectomie. La suppression totale ou partielle du clitoris et de la peau qui l'entoure.

Type 2: Excision. Ablation partielle ou totale du clitoris, des petites lèvres ou des plis intérieurs de la peau entourant le vagin.

Type 3: Infibulation. Couper et repositionner les petites lèvres et les grandes lèvres - les plis extérieurs de la peau qui entourent le vagin. On procède souvent à une couture pour ne laisser qu'un petit espace.

Cette pratique n'est pas seulement extrêmement douloureuse et pénible, c'est aussi un risque continu d'infection : la fermeture du vagin et de l'urètre laisse aux femmes une très petite ouverture pour le passage des fluides menstruels et de l'urine.

En fait, l'ouverture peut parfois être si petite qu'il faut l'ouvrir pour permettre les rapports sexuels ou la naissance - ce qui cause souvent des complications qui nuisent à la fois à la mère et au bébé.

Type 4: Couvre toutes les autres procédures préjudiciables telles que la piqûre, le perçage, l'incision, les piqûres et la cautérisation du clitoris ou de la région génitale.

Pourquoi cela se produit-il ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Certaines femmes Massaï kenyanes se sont opposées à l'interdiction des mutilations génitales féminines par crainte que les filles non excisées ne puissent pas se marier ou deviennent prostituées.

Les raisons les plus souvent citées pour expliquer les MGF incluent l'acceptation sociale, la religion, les idées fausses sur l'hygiène, un moyen de préserver la virginité, de rendre la femme "mariable" et d'augmenter le plaisir sexuel masculin.

Dans certaines cultures, la MGF est considérée comme un rite de passage à l'âge adulte et comme une condition préalable au mariage.

Bien qu'il n'y ait pas d'avantages sur le plan de l'hygiène ou de la santé, les communautés qui pratiquent les MGF estiment que les vagins des femmes doivent être excisés - et les femmes qui n'ont pas subi de MGF sont considérées comme en mauvaise santé, malpropres ou indignes.

Souvent, elle est pratiquée contre leur volonté, et les professionnels de la santé du monde entier la considèrent comme une forme de violence à l'égard des femmes et une violation de leurs droits humains. Lorsque les MGF sont infligées aux enfants, elles sont également considérées comme une forme de maltraitance des enfants.

Où les MGF sont-elles pratiquées ?

Image caption Les MGF dans le monde.

De nombreuses femmes interrogées par l'Unicef et l'OMS ont déclaré qu'il était tabou de discuter des MGF dans leurs communautés, les chiffres sont donc basés sur des estimations.

Parfois, les femmes n'en parlent pas ouvertement de peur d'attirer les critiques de l'extérieur. D'autres fois - dans des endroits où les MGF sont illégales - c'est de peur de mener à des poursuites contre des membres de la famille ou de la communauté.

La carte ci-dessus a été dressée par The Woman Stats Project qui a combiné des informations sur le sujet avec des données de l'ONU et de l'Unicef.

Selon les estimations de l'ONU, bien que les MGF soient concentrées dans 30 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, elles sont également pratiquées dans certains pays d'Asie et d'Amérique latine.

Et parmi les populations immigrées vivant en Europe occidentale, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande, selon l'ONU.

Selon un rapport de l'Unicef réalisé dans 29 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, cette pratique est encore largement répandue, malgré le fait que 24 de ces pays disposent d'une législation ou d'une forme quelconque de décrets contre les MGF.

Dans des pays comme le Royaume-Uni, où les MGF sont illégales, l'experte et avocate Charlotte Proudman affirme qu'elles sont de plus en plus pratiquées sur les bébés et les nourrissons et qu'il est "presque impossible à détecter", car les filles ne sont pas scolarisées ou ne sont pas assez âgées pour le signaler.

Récemment, une mère - originaire d'Ouganda - est devenue la première personne au Royaume-Uni à être reconnue coupable d'avoir pratiqué la MGF sur sa fille de trois ans.

Elle a été condamnée le 8 mars.