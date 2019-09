Peu d'engouement dans les bureaux de vote en Tunisie

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les électeurs dans un bureau de vote où il n'y a pas une forte affluence

Ce n'est pas l'euphorie ce dimanche dans les bureaux de vote où les tunisiens sont appelés pour élire le prochain président de la république. Contrairement aux premières élections de 2014, cette année les opérations dans bureaux de vote sont assez fluides. Les électeurs sont surtout âgés de plus 40 ans et également des femmes, des mères de famille qui représentent plus de la moitié du corps électoral.

Lors d'un point de presse tenu à midi, heure local, l'instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie, ISIE, estime à un peu plus de 6% le taux de participation vers 11h du matin. A l'étranger ce taux est de 10%. Il devrait grimper dans la journée. Selon les observateurs, néanmoins ce scrutin laisse présager un fort taux d'abstention.

Les 18-35 ans et les femmes se sont majoritairement inscrits sur les listes d'électeurs. Il y a d'ailleurs eu une grande campagne de sensibilisation cet été pour encourager les femmes à voter. Elles avaient d'ailleurs voté en masse en 2014. Le taux de participation était de 62.91% en 2014.