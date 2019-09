Les femmes effacées de l'histoire de la musique

Copyright de l’image Jim Sangster Image caption Vous pouvez maintenant redécouvrir ces cinq compositrices et écouter leurs œuvres, interprétées par les orchestres et chœurs de la BBC.

Avez-vous déjà entendu parler de Florence B Price, Marianna Martines, Augusta Holmès, Leokadiya Kashperova ou Johanna Müller-Hermann ?

Elles étaient tous des compositeurs à succès, elles jouissaient d'une reconnaissance à leur époque... mais elle ont été oubliées après leur mort, leurs réalisations étaient souvent minimisées.

Un groupe d'universitaires avant-gardistes - en partenariat avec BBC Radio 3 et l'Arts and Humanities Research Council du Royaume-Uni - nt retrouvé des morceaux de musique oubliés dans les archives, les bibliothèques et les collections privées où ils étaient restés cachés pendant des années, parfois sans avoir été entendus depuis leur toute première exécution.

La musique a ensuite été éditée et enregistrée professionnellement par les orchestres et chorales de la BBC, ainsi que par des solistes et des groupes de chambre parmi les artistes de la nouvelle génération de Radio 3.

Pour la première fois depuis des décennies, ces œuvres oubliées ont une chance de retrouver la place qui leur revient dans le canon de la musique classique.

Rencontrons ces compositrices

Florence B Price (1887-1953)

Copyright de l’image Jim Sangster Image caption Florence B Price aurait été la première symphoniste d'origine afro-américaine

Florence Price était une compositrice primée d'une riche famille afro-américaine.

On pense qu'elle a été la première femme symphoniste d'origine afro-américaine.

Elle a certainement été la première à faire jouer sa musique par un orchestre de premier plan.

Née dans l'Arkansas, Price a publié sa première musique à l'âge de 11 ans.

En 1903, elle est admise au New England Conservatoire of Music, où elle obtient un Double First et un diplôme d'enseignement du piano.

On lui a refusé une place à l'Association des professeurs de musique, cependant, à cause de la couleur de sa peau.

En 1925 et 1927, Price remporte le prix Holstein, et sa Symphonie no 1 en mi mineur est interprétée par le Chicago Symphony Orchestra en 1932.

Elle a connu le succès à une époque où des lois restrictives étaient en place dans le Sud et où le mouvement "Harlem Renaissance" prenait de l'ampleur.

Une grande partie de ce que nous savons aujourd'hui sur Florence Price est due à Shirley Thompson, compositrice et professeur à l'Université de Westminster, qui a fait des recherches sur sa vie et sa musique.

Copyright de l'image Jim Sangster

Écoutez son travail ici - le BBC Concert Orchestra et la chef d'orchestre Jane Glover interprètent l'ouverture de concert no 2 de Price en direct à l'occasion de la Journée internationale de la femme 2018.

Marianna Martines (1744-1813)

Copyright de l’image Jim Sangster Image caption Marianna Martines a connu la gloire dans toute l'Europe de son vivant. Mais contrairement à ses homologues masculins - comme Joseph Haydn et Mozart - son travail a été oublié après sa mort.

Marianna Martines était une compositrice, chanteuse et pianiste autrichienne d'une noble famille napolitaine.

La grande maison familiale de Vienne, où elle a grandi, abritait également Joseph Haydn, alors jeune compositeur en difficulté, et le librettiste Pietro Metastasio.

Martines était une virtuose du clavier et a beaucoup écrit pour son instrument, devenant une protégée de Metastasio et de plusieurs compositeurs invités.

Elle attirait d'illustres musiciens dans ses salons habituels - Mozart aurait joué dans l'un d'eux.

Elle a certainement joui d'une renommée dans toute l'Europe au cours de sa vie, mais n'a eu que peu de reconnaissance depuis lors.

Le professeur Jeremy Llewellyn, qui a fait des recherches sur la vie et la musique de Martines, s'est mis à reconstruire son oratorio sur un texte de "Sant' Elena" de Metastasio.

Il s'agit d'une pièce écrite par une compositrice, au sujet d'une sainte, à l'époque de la mort de l'impératrice Marie-Thérèse - une souveraine de l'Autriche impériale qui a fait beaucoup pour les arts.

Copyright de l'image Jim Sangster Image caption Marianna Martines

Écoutez son travail ici - La soprano Ilona Domnich interprète Raggio di luce de l'oratorio Sant'Elena al Calvario de Marianna Martines, en direct de la Journée internationale de la femme 2018.

Leokadiya Kashperova (1872-1940)

Copyright de l’image Jim Sangster Image caption Kashperova était une pianiste brillante et une compositrice respectée - mais pendant des années, elle n'a été connue que sous le nom de professeur de piano Stravinsky.

Leokadiya Kashperova était une éducatrice et pianiste russe dont les 20 ans de carrière l'ont également amenée à composer toutes sortes de musiques acclamées par la critique, dont une symphonie, un concerto pour piano, des œuvres chorales, de la musique de chambre, des solos pour piano et des chansons.

La carrière prometteuse de Kashperova a été interrompue lorsqu'elle a épousé l'un de ses élèves de piano, un révolutionnaire bolchevique deux fois arrêté et exilé.

Le couple est contraint de fuir dans le Caucase, puis à Moscou, où elle continue à composer en secret - mais elle ne donne que très peu de récitals et malgré ses premiers succès en tant que compositrice, sa musique n'est jamais publiée ni reprise.

Même en Russie, son rôle de compositrice est aujourd'hui presque totalement inconnu : elle est surtout reconnue comme professeur de piano de Stravinsky.

C'est un fait déploré par le Dr Graham Griffiths, qui a fait des recherches sur la musique de Kashperova.

Il dit que jusqu'à récemment, sa réputation reposait uniquement, et malheureusement, sur la représentation barbelée de Stravinsky de son professeur de piano en tant que "antiquité" et "bloqueur".

Les recherches du Dr Griffiths révèlent que Kashperova était non seulement une brillante pianiste, mais aussi une compositrice respectée en soi.

Copyright de l'image Jim Sangster Image caption Leokadiya Kashperova

Écoutez son travail ici - Le BBC Concert Orchestra et la chef d'orchestre Jane Glover interprètent le dernier mouvement de la Symphonie en si mineur de Kashperova (1905) en direct lors de la Journée internationale de la femme 2018.

Augusta Holmès (1847-1903)

Copyright de l’image Jim Sangster Image caption Bien que Liszt, Rossini et Saint-Saëns l'admiraient, Holmès dut attendre la mort de ses parents pour pouvoir se lancer dans la composition.

Augusta Holmès était une compositrice française d'origine irlandaise.

Bien que profondément musicale, Holmès est découragée par ses parents et doit attendre leur mort pour se lancer dans la composition.

Personnage courageux, doté de principes et qui ne suivait pas les règles du jeu, Holmès avait un grand cercle d'amis et d'admirateurs artistiques, dont Liszt, Rossini, Saint-Saëns et César Franck, avec qui elle a étudié.

En fait, sa musique était souvent qualifiée de "masculine" et de "virile" ", explique Anastasia Belina-Johnson, l'universitaire qui a fait des recherches sur la vie et l'œuvre d'Holmès.

Elle fut la première femme à faire créer un opéra à Paris- en 1895.

Elle a également composé des œuvres orchestrales et chorales de grande envergure, écrivant une pièce pour 1 200 interprètes à l'occasion du centenaire de la Révolution française.

Pourtant, si les premiers enregistrements de la musique de Holmès datent de 1994, une grande partie de son catalogue n'a pas encore été découverte.

Copyright de l'image Jim Sangster Image caption Augusta Holmès

Écoutez son travail ici - Le BBC Concert Orchestra et la chef d'orchestre Jane Glover interprètent l'Allegro Feroce (1876) de Holmès en direct à l'occasion de la Journée internationale de la femme 2018.

Johanna Müller-Hermann (1868-1941)

Copyright de l’image Jim Sangster Image caption La contribution des femmes à la vie culturelle viennoise d'avant-guerre a été effacée par l'idéologie nazie et la destruction générale de la Seconde Guerre mondiale.

Johanna Müller-Hermann était une compositrice et enseignante autrichienne.

Enseignante à l'école primaire à l'origine, elle a abandonné cette carrière après son mariage et s'est recyclée en composition musicale.

Elle s'est fait connaître surtout pour sa musique orchestrale, sa musique de chambre et ses chants, ainsi que pour son utilisation d'harmonies chromatiques subtiles.

Müller-Hermann étudie la composition sous la direction d'Alexander Zemlinsky et de Josef Foerster, et devient professeur de théorie et de composition au Nouveau Conservatoire de Vienne en 1918 après que Foerster ait quitté son poste.

Pourtant, bien qu'elle y enseigne depuis plus de 20 ans, elle est relativement peu connue aujourd'hui et il n'y a qu'une poignée d'enregistrements de son travail.

"La contribution des femmes à la vie créative de Vienne à cette époque a été largement oubliée en raison de l'idéologie nazie et de la destruction générale de la Seconde Guerre mondiale ", déclare le Dr Carola Darwin, qui a fait des recherches sur la vie et la musique de Müller-Hermann.

"Les œuvres de Johanna Müller-Hermann méritent d'être entendues beaucoup plus largement, non seulement en raison de leur qualité intrinsèque, mais aussi parce qu'elles faisaient partie intégrante de l'extraordinaire épanouissement créatif de la Vienne.

Copyright de l'image Jim Sangster Image caption Johanna Müller-Hermann

Écoutez son travail ici - La soprano Ilona Domnich interprète le Early Spring de Müller-Hermann en direct avec le BBC Concert Orchestra et la chef d'orchestre Jane Glover pour la Journée internationale de la femme 2018.