La chimio gratuite pour le cancer du sein et du col de l'utérus au Sénégal

La chimiothérapie sera gratuite pour les femmes atteintes du cancer du col de l'utérus ou du sein au Sénégal

C'est une déclaration du ministre sénégalais de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Il participait à la réunion de lancement de la dixième édition d'Octobre Rose organisée par la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (LISCA).

Cette mesure a pour objectif de rendre plus accessible le traitement du cancer du col de l'utérus et du sein. Les deux cancers les plus fréquents chez les femmes au Sénégal.

Selon des sources médicales, cette gratuité permettra de prendre en charge près de 2/3 des malades en chimiothérapie.

Elle prendra effet à partir du 1er octobre 2019, le mois phare de lutte contre le cancer du sein.

Le coût du traitement des autres cancers enregistreront également une baisse de 60 % à partir de la même date.

Selon les autorités sénégalaises, la mesure entrera en vigueur dans toutes les structures de santé publique du pays.

Le Gouvernement sénégalais a inscrit dans le budget 2019 un milliard de francs CFA (environ 2 millions U$) pour la prise en charge des malades du cancer.