Après plusieurs mois de manifestations anti-gouvernementales, une bataille de l'information en ligne a lieu en Algérie.

Les manifestants essaient d'écraser des trolls ennuyeux - surnommés "mouches électroniques".

Le président par intérim de ce pays d'Afrique du Nord a récemment annoncé que des élections auront lieu en décembre.

C'est le dernier rebondissement d'une année de drame politique qui a commencé en février et qui a conduit à la démission d'Abdel Aziz Bouteflika, président de longue date du pays, en avril.

Mais les manifestants qui veulent d'autres réformes ont continué à descendre dans la rue - et la lutte pour l'avenir du pays a été particulièrement rude sur les médias sociaux, qui ont été inondés de désinformation et de fausses nouvelles.

Que se passe-t-il exactement en Algérie ?

Le 22 février, des milliers d'Algériens ont protesté contre la décision du Président Abdelaziz Bouteflika de se présenter pour un cinquième mandat.

Il occupait la présidence depuis 1999.

Les troubles ont pris le régime par surprise.

"Nous n'avions pas vu ce genre de manifestations depuis les années 1990 ", a déclaré Dalia Ghanem, chercheuse résidente au Carnegie Middle East Centre à Beyrouth.

La moitié de la population algérienne a moins de 30 ans.

Pour tenter de contrôler la diffusion de l'information sur les manifestations, l'accès à Internet a été perturbé dans plusieurs régions du pays, selon NetBlocks, une organisation qui surveille la liberté sur Internet.

Sous la pression, M. Bouteflika a finalement démissionné en avril, mais cela n'a pas suffi à calmer la colère des manifestants contre "le pouvoir" , la clique de généraux, d'hommes d'affaires et d'hommes politiques du parti au pouvoir qui a entouré le président pendant des années.

"Puis, une deuxième phase de la cyberguerre a commencé ", dit Raouf Farrah, l'un des fondateurs du Collectif de la jeunesse activiste, l'un des mouvements qui ont participé aux manifestations.

Il affirme que les opposants aux manifestants ont riposté "en usant de trolls [Internet], de fausses nouvelles, de fausses informations, de faux comptes".

C'est quoi une "mouches électroniques"?

Les manifestants utilisent le terme "mouches électroniques" pour décrire les récits en forme de trolls qui diffusent des messages pro-gouvernementaux.

Des slogans de protestation ont été écrits à leur sujet et leurs actions ont été rapportées par les médias locaux.

La page Facebook du Collectif des jeunes militants a été l'une de leurs nombreuses cibles.

Copyright de l’image Facebook Image caption Le Collectif de la jeunesse militante affirme que sa page Facebook a été ciblée par les trolls.

"Vous verrez des trolls faire des commentaires négatifs sur notre page et désigner le mouvement par tous les noms possibles," déclare M. Farrah.

Selon lui, les comptes utilisés par ces "mouches électroniques" partagent souvent un certain nombre de caractéristiques d'activité coordonnée : ils ont été créés après le début des manifestations, ils ont moins de 100 amis et ils ont tendance à répéter les mêmes commentaires sur un certain nombre de messages.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des manifestations antigouvernementales ont eu lieu tous les vendredis.

""Ils ne font que créer ce bruit gênant et essaient de faire dévier le débat", explique Carolyn Lamboley de BBC Monitoring, qui analyse les "mouches électroniques".

"C'est juste pour créer une sorte de "pollution"."

BBC Trending a identifié des comptes qui s'inscrivent dans ce modèle de comportement.

Mais il n'est pas clair si les responsables de ces comptes agissent de leur propre initiative ou s'ils font partie d'une campagne organisée.

De quoi parlent les "mouches électroniques" ?

Les commentaires et les articles publiés par les "mouches électroniques" semblent se concentrer sur un petit nombre de sujets, visant principalement à saper le mouvement de protestation.

L'une d'entre elles parle d'une « théorie de la conspiration", dit Mme Lamboley :

"Cette idée qu'il y a un parrainage étranger derrière les manifestations, qu'elles pourraient en quelque sorte être poussées ou parrainées par des puissances extérieures".

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika photographié en mai 2017.

La France, ancienne puissance coloniale de l'Algérie, est souvent " un bouc émissaire facile ", dit-elle.

De nombreux autres commentaires postés par les "mouches électroniques" suggèrent que M. Bouteflika et l'armée bénéficient encore d'un large soutien populaire.

Parfois, c'est vraiment bizarre, comme " Vive l'armée ", dit Mme Lamboley.

"Et cette phrase est copiée et collée douze fois dans un seul message, pour que ça ne ressemble pas à un comportement humain normal."

D'autres messages jouent sur les tensions entre les différents groupes ethniques en Algérie.

Et les fausses nouvelles ?

En même temps que les mouches électroniques ont émergé, une multitude de fausses nouvelles sont apparues en ligne et se sont rapidement répandues sur les médias sociaux.

"C'est devenu une plateforme de lutte entre les manifestants et les autorités parce que beaucoup d'Algériens s'informent essentiellement sur Facebook ", explique Omar Al-Ghazzi, professeur assistant en médias et communication à la London School of Economics.

Copyright de l’image Facebook Image caption Fake News DZ est suivi par plus de 70 000 personnes sur Facebook.

Dans ce climat d'incertitude politique, une page Facebook a été créée pour démystifier les fausses nouvelles sur l'Algérie : Fake News DZ.

"Quand les protestations ont commencé, certains de mes amis et moi avons vu qu'il y avait une augmentation du nombre de fausses nouvelles publiées ", dit Nassim, l'un des créateurs de la page.

Nassim est un informaticien algérien basé à Paris et, malgré son manque de formation journalistique, il dit que démystifier les fausses nouvelles pendant son temps libre peut être un travail assez facile - "aussi facile que faire une recherche sur Google".

Depuis la création de la page en avril, Fake News DZ (".dz" est le nom de domaine Internet de premier niveau de l'Algérie) affirme avoir démystifié plus de 300 faux reportages.

Plusieurs personnes ont été emprisonnées pour diffusion de fausses nouvelles.

Nombre d'entre eux étaient opposés à la protestation. Parmi eux, on a signalé que la manifestation n'était plus nécessaire et que l'Algérie était en plein essor après le départ du président.

Nassim dit que la plupart des fausses nouvelles politiques viennent du côté anti-protest ou semblent être conçues "pour créer quelques divisions parmi les manifestants".

Cependant, d'autres histoires suggèrent que certains partisans de la protestation ont également déployé des tactiques de désinformation.

"Pendant l'été, là où les protestations étaient moins massives... nous avons vu des gens partager des photos des protestations en disant. 'C'est ce qui s'est passé aujourd'hui'. Mais il s'agissait de vieilles photos, de vieilles protestations", a déclaré Nassim à la BBC Trending.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les manifestants démolissent un grand panneau d'affichage avec une photo de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika.

Qu'en pensent les Algériens ?

Un certain nombre de politiciens de l'opposition ont condamné l'utilisation de fausses nouvelles et de mouches électroniques contre le mouvement de protestation, suggérant que l'establishment politique pourrait être responsable de telles tactiques.

Rien n'indique que le gouvernement ou l'armée soient directement impliqués dans une campagne de désinformation.

Ni l'ambassade d'Algérie au Royaume-Uni ni le ministère algérien des Communications n'ont répondu aux demandes de commentaires de la BBC sur cet article.

Au-delà des fake news

Les hommes politiques du parti au pouvoir ont parfois accusé les médias algériens de faire leurs propres "tentatives de désinformation".

L'Algérie se classe actuellement au 141e rang du classement mondial de la liberté de la presse, publié chaque année par le groupe Reporters sans frontières.

Un porte-parole de Facebook a déclaré à la BBC Trending : "Nous ne voulons pas que notre plateforme soit utilisée pour manipuler les gens, et nous travaillons agressivement pour combattre la diffusion de la désinformation."

L'entreprise a fait remarquer qu'elle supprime les pages et les profils qui sont utilisés de façon coordonnée pour diffuser de la désinformation. Au cours d'une période de trois mois plus tôt cette année, 2,2 milliards de faux profils ont été supprimés.