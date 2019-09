Talk and Taste, l’afterwork des entrepreneurs à Dakar

Comment résauter avec les cinq sens ? Se divertir tout en entretenant son réseau professionnel, c'est ce que propose « Talk and Taste » un évènement qui a lieu à Dakar tous les deuxième jeudi du mois et qui réunit les intra preneurs et entrepreneurs de tous les milieux et de toutes les générations.

Afrique Avenir a pris part à la cinquième édition et avec nos invités nous avons parlé du « rôle du réseau dans le développement de l'entreprenariat »

Réécoutez Afrique Avenir avec Alexandrine Holognon

Nos invités :

Maguette Mbow, fondateur de l'Afrique c'est chic World, et initiateur du Talk And Taste.

Béa Blondin directrice de Béa Blondin Agency, spécialisée en conseil en stratégie de marque, communication et planification d'événements.

