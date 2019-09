Copyright de l’image Getty Images Image caption Forces armées togolaises

Les autorités du pays ont procédé ce week-end à la destruction de plus de deux mille armes et de près de dix mille cartouches saisis lors de différentes missions de maintien de sécurité dans le pays.

Cette opération intervient au lendemain de la tenue à Lomé d'une réunion du Conseil de l'entente consacrée à la lutte contre la montée de l'extrémisme violent dans la sous-région ouest africaine.

Face à la fréquence des attaques terroristes dans certains pays de l'Afrique de l'ouest, le gouvernement togolais se montre de plus en plus ouvert à toutes les propositions et actions visant à prévenir cette menace.

Sur les cinq pays du Conseil de l'entente seul le Togo est jusqu'alors épargné d'une action terroriste.

Mais ces derniers temps le pays fait face à une montée de l'insécurité en interne.

Durant le premier semestre de cette année, le pays a enregistré près de cinquante cas de braquage avec plus de 140 millions de francs CFA emportés, selon un rapport du ministère de la sécurité.