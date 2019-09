Le Gabon reçoit un appui pour protéger ses forêts

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Gabon fait l'effort de gérer son exploitation forestière de façon responsable

Le Gabon deviendra le premier pays africain à être appuyé par des fonds internationaux pour la préservation de ses forêts tropicales humides dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, selon l'ONU.

La Norvège versera au Gabon 150 millions de dollars US sur une période de 10 ans pour réduire la déforestation et préserver ses forêts naturelles afin qu'elles puissent absorber le dioxyde de carbone.

"L'accord que nous signons avec la Norvège est, en quelque sorte, une confirmation des efforts que le Gabon a déployés au cours des 10 à 15 dernières années pour maîtriser la déforestation et utiliser une foresterie saine et durable à la fois pour préserver la forêt du bassin du Congo, mais aussi pour réduire les émissions de carbone", a déclaré Lee White, ministre de l'Environnement du Gabon à la BBC.

Selon les clauses de l'accord signé dimanche, la Norvège paiera au Gabon 10 dollars pour chaque tonne de carbone non émise, par rapport à la moyenne annuelle du pays d'Afrique centrale entre 2005 et 2014, et jusqu'à un montant maximum de 150 millions de dollars sur 10 ans, selon l'AFP.

Près de 90% du Gabon est couvert de forêts tropicales et le pays a été à la pointe des efforts environnementaux dans la région pour préserver les forêts, créant 13 parcs nationaux depuis l'an 2000.

Ces forêts sont parmi les plus importantes au monde, car en absorbant de grandes quantités de dioxyde de carbone produit par les activités humaines, elles ralentissent le rythme du réchauffement climatique.

Mais le Gabon a récemment été impliqué dans un scandale majeur impliquant des bois feuillus tropicaux exploités illégalement.

