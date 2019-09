Bébé Archie rencontre l'archevêque Tutu en visite royale

Copyright de l’image EPA

Le duc et la duchesse de Sussex ont présenté leur fils Archie à l'archevêque Desmond Tutu, célèbre militant anti-apartheid.

C'est la première fois que l'enfant de quatre mois est vu en public lors de la tournée de 10 jours du couple en Afrique.

Archie a été vu souriant dans les bras de sa mère et tenu sur ses genoux.

Le prince Harry et Meghan ont plaisanté alors que leur fils était devant les caméras en saluant l'archevêque et sa fille Thandeka Tutu-Gxashe.

Lire aussi :

Meghan Markle met au monde son bébé royal

Le Prince Harry et Meghan Markle en Afrique

"C'est une vieille âme," dit Meghan, tandis que Harry remarquait : "Je pense qu'il y est déjà habitué."

Copyright de l’image Reuters

Copyright de l’image Reuters Image caption Le duc, la duchesse et Archie ont rencontré l'archevêque Desmond Tutu et sa fille Thandeka

Copyright de l’image EPA

Prix Nobel de la paix pour son opposition à l'apartheid, l'archevêque s'est dit "ravi" du "rare privilège et honneur" de rencontrer les membres de la famille royale.

Il a passé une demi-heure avec le couple et Archie à sa Legacy Foundation au Cap, dans un bâtiment vieux de plusieurs siècles construit par des esclaves.

Lire aussi :

Un nouveau bébé royal est en route

Le Prince Harry et Meghan Markle officiellement mariés

L'archevêque l'a dit au couple : "C'est très réconfortant, laissez-moi vous dire, très réconfortant de réaliser que vous êtes vraiment, vraiment des gens attentionnés."

Le couple a également posté une vidéo sur leur compte-rendu officiel de leur arrivée à la rencontre avec l'archevêque au Cap, avec la légende, dans le Sussex-Royal Instagram : "Arch rencontre Archie !"

Copyright de l’image Reuters Image caption Des biscuits décorés de "Maître Archie Harrison Mountbatten-Windsor" ont été offerts par l'archevêque.

Copyright de l’image AFP Image caption Jongler avec un bébé de quatre mois et les responsabilités royale, c'est "beaucoup", a dit la duchesse aux femmes entrepreneurs du Cap.

Plus tard, la duchesse de Sussex a parlé de l'excitation et de la pression d'être une mère qui travaille lorsqu'elle a rencontré des femmes entrepreneurs au Cap.

S'adressant à elles lors d'un événement intitulé Ladies Who Launch, elle a dit que s'occuper d'Archie et s'acquitter de ses fonctions royales était " beaucoup ", mais elle a ajouté : " C'est tellement excitant ".

Elle a qualifié de "fascinante" une association à but non lucratif qui emploie des femmes défavorisées pour fabriquer des bracelets pour de bonnes causes.

"En autonomisant ces femmes issues de ces milieux, elles changent l'orientation de leurs communautés et autonomisent la prochaine génération ", a-t-elle dit.

Meghan a également rencontré des mères et de jeunes enfants chez mothers2mothers, une organisation à but non lucratif qui apporte un soutien aux femmes enceintes et aux nouvelles mères vivant avec le VIH.

Elle jouait avec les tout-petits sur le sol et invitait d'autres mères à se joindre à elle.

Copyright de l’image PA Media Image caption La duchesse a rencontré des agents de santé et des familles chez mothers2mothers, qui travaille avec des femmes vivant avec le VIH.

Copyright de l’image Reuters Image caption Il y a eu un accueil chaleureux pour la duchesse à l'extérieur de l'organisation à but non lucratif

Copyright de l’image PA Media

Certains enfants pourraient finir par porter des vêtements royaux après que la duchesse eut remis deux sacs de vêtements "aimés mais devenus trop grands" au moment de son départ.

Elle l'a dit aux femmes : "C'est tellement important que nous sommes en mesure de partager ce qui a fonctionné pour notre famille et de savoir que vous êtes tous dans le même bateau. Nous voulions donc partager quelque chose de notre maison à la votre."

Au cours de leur tournée, le duc et la duchesse ont également visité la plus ancienne mosquée d'Afrique du Sud et ont rendu visite à une organisation caritative qui apporte un soutien en santé mentale aux jeunes.

Meghan a dit à des adolescentes d'une région défavorisée d'Afrique du Sud qu'elle visitait le pays non seulement en tant que membre de la famille royale, mais aussi "en tant que femme de couleur et sœur".

Lire aussi :

Une afro-américaine dans la famille royale