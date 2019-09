L'étudiante Éthiopienne qui a passé ses examens 30 minutes après l'accouchement admise

Copyright de l’image Almaz Derese Image caption Le bébé d'Almaz Derese est connu sous le surnom "Abdi Bori", le nom de son école.

En Éthiopie, une femme qui a passé ses examens scolaires dans un lit d'hôpital en juin 30 minutes après avoir accouché a réussi avec une note de 75%.

Almaz Derese, 21 ans, originaire de Metu, dans l'ouest du pays, a déclaré à la BBC qu'elle était satisfaite de ses résultats car elle pouvait maintenant poursuivre ses études secondaires pendant encore deux ans avant de postuler à l'université.

Une élève a besoin d'une note de 1,86 pour réussir l'examen national de 10e année (pour un élève de sexe masculin, c'est 2) - et la meilleure note est un 4.

La jeune maman, qui rêve de devenir un jour ingénieur, dit qu'elle ne s'attendait pas à un si bon résultat car elle souffrait de douleurs en écrivant ses compositions et qu'elle avait été fatiguée pendant sa grossesse.

"Pendant ma grossesse, je n'étais pas à l'aise pour dormir la nuit, alors j'en ai profité pour étudier ", a-t-elle déclaré à la BBC.

Copyright de l’image ILU ABBA BOR BOR ZONE COMMUNICATION OFFICE Image caption Almaz Derese a passé ses examens sur un lit à l'hôpital Karl Mettu.

Si elle n'avait pas été enceinte ou si elle n'avait pas accouché, elle croit qu'elle aurait pu obtenir un meilleur résultat.

Son mari, Tadese Tulu, est d'accord, mais le charpentier a dit qu'il ne pouvait être plus fier de ses réalisations.

"Il veut que je sois éduquée ", a déclaré Mme Almaz, ajoutant que ses professeurs et ses camarades de classe l'avaient également encouragée.

Quand elle a commencé le travail d'accouchement, M. Tadese l'a déposée à l'hôpital, puis s'est précipité pour persuader les autorités de lui permettre de passer les examens là-bas.

"Quand elle a été admise à l'hôpital pour l'accouchement, je me suis assurée que tout était en bon état et je l'ai laissée à l'hôpital avec des parents. Je me suis précipité au bureau de l'éducation", a-t-il déclaré à la BBC.

En conséquence, il a manqué la naissance et a entendu les premiers pleurs de son bébé au téléphone.

Leur petit garçon a maintenant trois mois et se porte bien alors que sa mère se prépare à reprendre ses études le mois prochain.

Le couple l'a appelé Yididiya, ce qui signifie "don de Dieu" en hébreu - mais son père a dit qu'il était connu sous son surnom "Abdi Bori".

C'est le nom de l'école que fréquente Mme Almaz et qui signifie "Espoirs de demain" en langue oromo Afaan.