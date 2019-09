Robert Mugabe sera finalement enterré dans son village natal

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'ancien président du Zimbabwe Robert Mugabe.

Un accord a été trouvé jeudi entre le gouvernement et la famille de Feu Robert Mugabe. Il sera enterré dans son village natal Zvimba.

A lire aussi:

Un compromis trouvé pour enterrer Mugabe

Qui était Robert Mugabe ?

Après trois semaines de discussions entre les autorités et la famille de l'ancien président du Zimbabwe, il a été décidé que "le héros national Bob" soit enterré dans son village natal et non au monument des héros de la Libération à Harare.

L'accord a été annoncée le porte-parole du gouvernement, qui révèle que "La famille a exprimé son désir d'organiser l'enterrement à Zvimba ".

Il précise que "le gouvernement apportera le soutien nécessaire pour que l'ancien président ait un enterrement approprié selon les volontés de la famille".

Le village de Zvimba se trouve à une centaine de kilomètres de la capitale, Harare, où les obsèques devraient être organisées samedi.

Certains Zimbabwéens considèrent encore l'ancien président comme un héros de la libération malgré sa mort le 6 septembre à l'âge de 95 ans.