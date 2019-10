Media playback is unsupported on your device Enquête de BBC Africa Eye sur le harcèlement sexuel dans les universités en Afrique de l’Ouest.

L'Université de Lagos a suspendu un professeur qui a été filmé en flagrant délit entrain de harceler une journaliste infiltré de la BBC.

Boniface Igbeneghu, également pasteur, a été suspendu par son église.

Il a est l'un des nombreux universitaires filmés en secret dans le cadre d'une enquête de la BBC Africa Eye. L'enquête a été menée pendant un an.

Le film, qui a suscité de nombreux commentaires sur les médias sociaux, a exploré le harcèlement sexuel présumé par des membres du personnel de deux grandes universités ouest-africaines.

Un certain nombre de personnalités de premier plan, y compris des célébrités et des politiciens, ont pris part à la conversation sur les questions que soulève l'enquête de la BBC.

Le rapport a également vu des étudiants, certains avec leur identité cachée, faire des allégations au sujet de leurs propres expériences avec des professeurs.

Le Dr Igbeneghu n'a fait aucun commentaire.

Sex for grade - harcèlement sexuel à l'université : des professeurs pris en flagrant délit par BBC Africa Eye

Pourquoi a-t-il été suspendu ?

L'universitaire a été filmé en train de poser des questions et des demandes inappropriées à une journaliste de la BBC, qui se présentait comme future étudiante de 17 ans.

Lors d'une dernière rencontre entre eux, le professeur a été filmé en train de la harceler physiquement et de lui demander de l'embrasser dans son bureau verrouillé. Il semblait aussi menacer de la dénoncer auprès de sa mère si elle était "désobéissante" envers lui.

Image caption Dr Igbeneghu a été filmé en caméra cachée par BC Africa Eye

Dans le film, un certain nombre d'autres étudiants ont également fait des allégations d'abus contre les professeurs d'universités. Une ancienne élève du Dr Igbeneghu, dont l'identité était protégée, a affirmé que l'expérience l'avait conduite à plusieurs tentatives de suicide.

Suite à ces révélations, l'Université de Lagos, a tenu une réunion d'urgence le lundi où le Dr Igbeneghu a été immédiatement suspendu et exclu du campus.

Dans une déclaration, l'université s'est déclarée "très embarrassée" par les allégations et s'est engagée à faire "tout ce qui est nécessaire" pour enquêter et combattre la "menace" de harcèlement dans son établissement.

Elle a également déclaré qu'elle avait fermé une salle de réception du personnel connue sous le nom de "chambre froide", identifiée dans le film comme un endroit secret où des étudiants auraient été emmenés.

Dans un communiqué, l'église de Foursquare, où le Dr Igbeneghu est pasteur, a également pris ses distances avec lui. Ils ont dit que l'église ne tolère pas les actes "haineux et non scripturaires" des pasteurs et lui ont demandé de se retirer.

Qu'est-ce que le film a montré d'autre ?

Le documentaire d'une heure comportait également des interactions avec deux autres professeurs de l'Université du Ghana.

Les deux hommes, le professeur Ransford Gyampo et le Dr Paul Kwame Butakor, ont nié avoir offert des "rapports sexuels contre des notes" dans les échanges sous-couvert d'anonymat.

Le professeur Gyampo a également suggéré aux médias locaux qu'il envisage d'intenter une action en justice contre la BBC. Dans un communiqué publié mardi, l'université du Ghana aussi suspendu les deux enseignants.

Image caption Le bureau du Dr Igbeneghu a été photographié scellé mardi.

L'Université du Ghana a catégoriquement nié avoir protégé le personnel ou les étudiants qui se sont livrés à du harcèlement sexuel.

Mardi, le président du comité de lutte contre le harcèlement sexuel de l'université a déclaré que les deux hommes feraient l'objet d'une enquête suite au documentaire, mais que le film n'a pas prouvé qu'ils offraient des notes contre des faveurs sexuelles, comme l'ont rapporté les medias locaux.

Quelle a été la réaction ?

L'enquête de la BBC a suscité un large écho sur les médias sociaux dans les deux pays.

Sur Twitter, de nombreux utilisateurs ont condamné les actions vues dans le film et ont appelé à une réponse rapide, tandis que d'autres ont partagé leurs propres expériences présumées.

La journaliste Kiki Mordi, qui a présenté le documentaire, a fait part de sa propre expérience de harcèlement à l'université, ce qui l'a amenée à abandonner sa carrière. Elle avait pourtant l'ambition de faire carrière en médecine.

Inspirées par le rapport, d'autres femmes ont fait part à la BBC de leurs expériences de harcèlement présumé.

"Je me sentais extrêmement menacé ", a déclaré un diplômé nigérian à la BBC Newsday mardi. "Avant même d'aller à l'université, j'ai entendu parler de cet homme. J'avais des amis qu'il harcelait sexuellement."

Elle a décrit qu'elle se sentait tellement intimidée par le membre du personnel qu'elle a tardé à lui soumettre son travail.

"Nous sommes les étudiants et nous avons plus à perdre. Il n'y a pas d'équilibre de pouvoir ici ", a-t-elle ajouté.

Une autre femme, nommée Catherine, a dit que cette pratique se produit "beaucoup" dans les universités du Ghana. Elle a déclaré à l'organisme Outside Source de la BBC qu'elle pleurait "comme un bébé" après avoir été invitée par un professeur en échange de bonnes notes.

"Malheureusement, parce qu'il n'y a pas de bons systèmes en place, lorsque vous[faites un] rapport,[ou dénoncez] on vous demande des preuves et parce que vous n'avez pas de preuves, c'est des déchets et vous finissez par être victime ", a-t-elle dit.

