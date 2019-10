Au menu de Questions d'Argent cette semaine:

Le « Made in Africa » est tendance depuis quelques années.

Des stars internationales à la personne Lambda dans les rues des grandes villes africaines, plusieurs semblent conquis par ce style. De plus en plus de stylistes aussi se lancent dans le secteur avec des marques comme Nio far ou encore Nunu design by DK au Sénégal. Mais le manque d’industrie et d’accompagnement semble empêcher l’essor du secteur.