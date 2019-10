Le Sénégal affronte le Brésil à Singapour

Copyright de l’image AFP Image caption Le Brésil joue deux matches amicaux contre le Sénégal et le Nigeria.

Le sélectionneur adjoint du Brésil, Cleber Xavier, s'attend à un vrai test.

Le quintuple champion du monde dispute son premier match contre le Sénégal à l'occasion d'un match amical ce jeudi 10 octobre à 20h au stade multisport de Kallang à Singapour.

Le Brésil affrontera également le Nigeria pour la deuxième fois de son histoire, toujours dans le cadre des matches amicaux à Singapour.

"Le Sénégal est une équipe très bien entraînée et très forte", a déclaré Xavier à BBC Sport.

"Ils ont encaissé peu de buts lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec des joueurs intéressants comme Sadio Mane et Idrissa Gueye. Ismaila Sarr sur l'aile est un joueur d'actions individuelles et au centre M'Baye Niang joue le rôle de pivot, de soutien pour Sarr et Mane", a poursuivi l'entraîneur adjoint de la Seleçao.

"C'est une équipe directe qui cherche Mane avec le ballon long, une transition de la défense à l'attaque, avec une attaque autour de lui. C'est une équipe exigeante".

Lire aussi

Le Brésil et l'Afrique

Copyright de l’image AFP Image caption L'équipe nationale du Brésil

Le Cameroun est la seule équipe africaine à avoir battu le Brésil 1:0 lors de la Coupe des Confédérations de la FIFA en 2003.

La seule confrontation du Nigeria avec la Seleçao remonte à 2003, année où Gil, Luis Fabiano et Adriano Leite avaient inscrit des buts qui avaient mené les Super Eagles à une défaite 0:3 à Abuja.

Cette fois, Alex Iwobi est désigné comme étant le joueur qui peut apporter le danger pour le compte du Nigeria.

"Au Nigeria, Iwobi joue un rôle plus interne en tant que deuxième attaquant qu'à Everton", explique Xavier. Il est le maillon fort de la contre-attaque, tire les adversaires hors position et s'infiltre bien dans la boîte".

"Le Nigeria défend moins que le Sénégal. Les Sénégalais sont plus axés sur le positionnement avec un marquage de Gueye très fort", observe le sélectionneur adjoint de la Seleçao

Après avoir remporté la Copa America de cette année, le Brésil prévoit d'utiliser les matches amicaux pour préparer le début des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui débutera en mars prochain.

"Ces deux matches amicaux et les deux autres matches amicaux de novembre nous permettront de tester de nouveaux joueurs, d'ajuster et de peaufiner certains détails tactiques en attaque et en défense," détaille Xavier.

"Nous l'avons fait dans le cadre de la préparation de la Copa America. Nous avons réussi à gagner et nous l'avons fait en étant invaincu. Chaque fois que les qualifications deviennent plus difficiles. C'est une compétition très dure. La dernière fois qu'on s'est qualifiés, il nous restait quatre manches à disputer, ce qui était un grand exploit", analyse le technicien brésilien.

Après le Sénégal le 10 octobre, Nigeria affronte le Brésil le 13 octobre.