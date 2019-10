Rudi Garcia, nouvel entraîneur de Lyon

Copyright de l’image Getty Images Image caption Rudi Garcia le nouvel entraîneur de l'OL est ici en conférence de presse d'avant match lors d'une rencontre

L'Olympique Lyonnais a un nouvel entraîneur. Rudi Garcia remplace le brésilien Sylvinho sur le banc de l'OL.

Le club lyonnais a officialisé cette information ce lundi. L'ancien coach de Marseille était en compétition avec Laurent Blanc pour reprendre les commandes de l'OL.

Sur le site du club, Juninho, le directeur sportif, affirme avoir "choisi Rudi Garcia, car c'est un combattant qui a comme nous l'ambition de gagner des titres et de réussir sur la scène européenne.

C'est un entraîneur expérimenté qui a déjà remporté des trophées.

"Lors de mes différents entretiens, j'ai eu une véritable connexion football avec lui. Nous parlons le même langage en termes de tactique et de jeu. Il prône un football technique et offensif dans la tradition du jeu lyonnais et cela va répondre aux attentes de nos supporters. Partout où il est passé, il a eu des performances très au-dessus de la moyenne et il a toujours su tirer le maximum des effectifs qu'il avait à sa disposition", a indiqué Juninho.

Rudi Garcia, 55 ans, reste sur une expérience mitigée avec l'Olympique de Marseille.

Arrivé en 2016 après trois années en Italie avec l'AS Roma, sa première saison a été marquée par une 5e place de Ligue 1.

Sa deuxième année a vu l'OM atteindre la finale de la Ligue Europa, perdue contre l'Atlético de Madrid, et échouer à un point de la 3e place synonyme de retour