BBC 100 Women 2019: qui est sur la liste?

La BBC dévoilée sa liste de 100 femmes inspirantes et influentes du monde entier pour 2019.

Cette année, BBC 100 femmes se posent la question suivante : à quoi ressemblerait le monde s'il était dirigé par des femmes ?

De l'architecte qui planifie la reconstruction de la Syrie au chef de projet de l'hélicoptère Mars de la NASA, beaucoup de ceux qui figurent sur la liste sont à la pointe dans leur domaine et nous donneront leurs prédictions sur ce à quoi ressemblera la vie en 2030.

D'autres, comme le politicien "fantôme" qui défie la mafia et les footballeurs qui luttent contre la misogynie, utilisent leurs expériences personnelles extraordinaires pour ouvrir la voie à celles qui les suivent.

Les BBC 100 Women de 2019 sont listées par ordre alphabétique, avec leur profession, leur pays et leur biographie.

1) Precious Adams- Danseuse de ballet, États-Unis

Âgée de 8 ans, Precious Adams passait tellement de temps à danser dans le salon familial que sa mère l'a inscrite à des cours de danse.

À l'âge de 16 ans, elle a réussi à avoir des inscriptions dans trois des écoles de ballet les plus prestigieuses au monde, dont l'Académie de ballet du Bolchoï en Russie.

Elle a été promue première artiste par le English National Ballet en 2017, et a remporté le prix de l'artiste émergente aux Critics' Circle National Dance Awards l'année suivante. On lui attribue le mérite d'avoir posé le débat sur le fait que les danseurs de ballet peuvent porter des collants qui correspondent à leur couleur de peau.

2) Parveena Ahanger - Militante des droits de l'homme, Cachemire administré par l'Inde

Parveena est connue sous le nom de "Dame de fer du Cachemire". Son fils adolescent a disparu en 1990, au plus fort d'un soulèvement contre le régime indien au Cachemire.

Il est l'un des milliers de disparus qui ont conduit Parveena à créer l'Association des Parents de Disparus (APDP). Elle dit qu'elle n'a pas perdu espoir de revoir son fils, l'année prochaine marquant le 30e anniversaire de sa disparition.

3) Piera Aiello - Politicienne, Italie

Connue comme la politicienne "fantôme" de l'Italie, Piera Aiello s'est présentée aux élections avec le visage couvert d'un voile en raison des menaces de la mafia. L'année dernière, après avoir remporté son siège de candidate anti-mafia, elle a finalement révélé son visage au public.

Elle s'est servie de son expérience d'avoir été forcée d'épouser le fils d'un patron de la mafia à 14 ans pour défendre les droits des informateurs de la police et de leurs enfants.

4) Jasmin Akter - Joueuse de Cricket, Royaume-Uni/Bangladesh

Jasmin est Rohingya, une communauté décrite par l'ONU comme l'une des minorités les plus persécutées au monde. Elle est née dans un camp de réfugiés au Bangladesh juste après la mort de son père.

Depuis son arrivée au Royaume-Uni en tant que réfugiée, elle a excellé au cricket et, avec ses amies, elle a fondé une équipe de cricket féminine entièrement asiatique à Bradford. Cette année, elle a été sélectionnée pour représenter l'Angleterre à la première Coupe du monde de Street Child Cricket pour une œuvre caritative.

5) Manal AlDowayan - Artiste, Arabie Saoudite

L'œuvre de l'artiste contemporaine Manal AlDowayan explore l'invisibilité, les archives, la mémoire et la représentation des femmes dans son pays. Des photographies en noir et blanc de la main-d'œuvre féminine en Arabie saoudite à un troupeau d'oiseaux congelés portant la feuille d'autorisation dont les femmes saoudiennes ont besoin pour voyager.

En 2018, le British Museum a placé deux de ses œuvres d'art en exposition à long terme dans la galerie islamique.

6) Kimia Alizadeh - athlète de Taekwondo, Iran

En 2016, Kimia est devenue la première femme iranienne à remporter une médaille aux Jeux olympiques depuis que le pays a commencé à concourir en 1948. En tant qu'athlète de taekwondo, Kimia est reconnue par le journal britannique Financial Times pour avoir "encouragé les filles et les femmes iraniennes à repousser les limites de la liberté personnelle".

La jeune femme de 21 ans s'entraîne maintenant trois fois par jour pour se qualifier pour Tokyo 2020, où elle espère inspirer la prochaine génération de femmes iraniennes dans les arts martiaux.

7) Marwa Al-Sabouni - Architecte, Syrie

Lorsque la guerre a éclaté dans la ville natale de l'architecte Marwa Al-Sabouni, Homs, en Syrie, elle a refusé de partir.

Elle a écrit un livre qui documente cette fois-ci, et a élaboré des plans pour reconstruire le quartier détruit de Baba Amr, d'une manière qui rassemblerait les différentes classes et groupes ethniques.

Elle dirige le seul site Web au monde consacré à l'actualité architecturale en arabe et a reçu le prix Prince Claus, qui récompense "les réalisations exceptionnelles de visionnaires en première ligne de la culture et du développement".

8) Alanoud Alsharekh - Militante des droits des femmes, Koweït

Alanoud Alsharekh est l'un des membres fondateurs de la campagne Abolish 153, qui appelle à la suppression de la loi koweïtienne sur les crimes d'honneur.

Elle travaille avec des institutions pour améliorer l'égalité des sexes au Moyen-Orient et a été la première Koweïtienne à recevoir l'Ordre national du mérite de la France pour sa défense des droits des femmes

9) Rida Al Tubuly - militante pour la paix, Libye

Rida Al Tubuly est l'une des nombreuses femmes qui militent pour l'égalité des sexes, mais elle le fait depuis une zone de guerre. Son organisation, Together We Build It, encourage la participation des femmes à la résolution du conflit en Libye.

L'année dernière, elle a déclaré au Conseil des droits de l'homme à Genève que les réunions de haut niveau de l'ONU sur l'avenir de la Libye ne tenaient pas compte des femmes. Le professeur d'université est titulaire d'un diplôme de troisième cycle en droit international des droits de l'homme.

10) Tabata Amaral - Politicien, Brésil

Tabata Amaral, l'une des plus jeunes congressistes du Brésil, a attiré l'attention du pays cette année lorsqu'une vidéo d'elle critiquant la ministre de l'Éducation du pays est devenue virale.

Surnommée "Alexandria Ocasio-Cortez du Brésil" par la presse, cette jeune femme de 25 ans a grandi dans la banlieue de Sao Paulo où elle a perdu son père à cause de la toxicomanie. Se consacrant à ses études, elle a obtenu une place à l'Université de Harvard avec une bourse d'études complète et un diplôme en sciences politiques et en astrophysique. En tant que députée, ses principaux programmes sont l'éducation, les droits des femmes, l'innovation politique et l'avenir durable.

11) Yalitza Aparicio - Actrice et militante des droits humains, Mexique

Yalitza Aparicio a suivi une formation de professeur d'école primaire, mais a fini par être choisie pour le rôle principal du film Roma d'Alfonso Cuarón qui a remporté un Oscar. Elle était allée accompagner sa sœur à l'audition.

Elle est devenue la première femme indigène à être nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle. Elle plaide aujourd'hui pour l'égalité des sexes, les droits des communautés autochtones et la protection constitutionnelle des employés de maison.

12) Dayna Ash - Militante culturelle, Liban

Née au Liban mais élevée aux Etats-Unis, la poétesse Dayna Ash a été choquée lorsqu'on lui a conseillé de cacher sa sexualité à son retour à Beyrouth à 16 ans.

Elle a donc fondé Haven for Artists, une organisation inclusive pour les artistes et les activistes, et le seul espace culturel et créatif sécuritaire pour les femmes et la communauté LGBTQI+ de la ville. Elle et son équipe gèrent le centre gratuitement, ce qui permet aux personnes vulnérables de vivre dans la résidence et les encourage à échanger outils, compétences et expériences.

13) Dina Asher-Smith - Athlète, Royaume-Uni

Dina est la femme la plus rapide de l'histoire britannique et la première femme britannique à remporter un titre mondial majeur au sprint.

Elle a remporté l'or dans la finale du 200m féminin aux Championnats du monde d'athlétisme à Doha, après avoir déjà remporté l'argent au 100m.

14) MiMi Aung - Chef de projet à Nasa, US

MiMi Aung de la NASA est responsable d'une équipe qui conçoit un hélicoptère qui doit pouvoir voler sur Mars. Après avoir voyagé seule du Myanmar aux États-Unis pour poursuivre ses études à l'âge de 16 ans, MiMi est maintenant chef de projet au Nasa Jet Propulsion Laboratory (JPL), California Institute of Technology.

Il est mis au défi de construire un avion assez léger pour voler dans l'atmosphère très mince de la planète rouge - il devrait atteindre la surface en février 2021.

15) Nisha Ayub - militante des droits des transgenres, Malaisie

A 21 ans, Nisha Ayub, une transsexuelle, a été condamnée à trois mois de prison et amenée dans une prison pour hommes en vertu d'une disposition de la charia qui interdit " toute personne masculine portant des vêtements féminins ou se faisant passer pour une femme dans un espace public ".

Depuis sa libération, elle défend sans relâche les droits des personnes transgenres en Malaisie, co-fondant SEED - la toute première organisation transsexuelle du pays - et créant T-Home, qui s'attaque au problème de l'itinérance des femmes transgenres âgées qui se retrouvent sans soutien familial. En 2016, elle a reçu le Prix international du courage féminin des États-Unis pour son travail.

16) Judith Bakirya - Agricultrice, Ouganda

Elevée dans une ferme en Ouganda, Judith Bakirya est devenue la première de ses pairs à obtenir une bourse d'études dans un prestigieux pensionnat pour filles, avant d'obtenir une maîtrise au Royaume-Uni et un emploi dans la ville.

Mais insatisfaite de son travail, elle a démissionné, utilisant ses économies pour rentrer chez elle et a trouvé une ferme fruitière biologique, Busaino Fruits & Herbs. Depuis qu'elle a remporté un prix national de l'agriculture, elle a utilisé la plate-forme pour attirer l'attention sur les questions relatives aux droits des femmes, notamment le manque de propriété foncière, le manque d'accès à l'éducation et la violence domestique.

17) Ayah Bdeir - Entrepreneur, Liban

La société littleBits d'Ayah Bdeir fabrique des kits de blocs électroniques qui s'assemblent à l'aide d'aimants, permettant à chacun de "construire, de prototyper et d'inventer".

Déjà utilisée dans des milliers d'écoles à travers les Etats-Unis, l'Ayah a lancé cette année une initiative de 4 millions de dollars pour essayer de combler l'écart entre les sexes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, (STEM), fournissant gratuitement des kits littleBits à 15 000 filles de 10 ans en Californie.

18) Dhammananda Bhikkhuni - Moine, Thaïlande

Le bouddhisme est la religion la plus répandue en Thaïlande, avec quelque 300 000 moines bouddhistes. Mais les moines femmes - connues sous le nom de bhikkhunis - ne sont pas reconnues et sont interdites d'être ordonnées sur le sol thaïlandais.

C'est ainsi qu'en 2003, Dhammananda Bhikkhuni s'est envolée pour le Sri Lanka afin d'être ordonnée et est revenue en tant que première femme moine de Thaïlande. Il y en a maintenant 100 autres comme elle. Elle est abbesse de Songdhammakalyani - le premier monastère bouddhiste entièrement féminin du pays.

19) Mabel Bianco - Médecin, Argentine

Mabel Bianco, médecin féministe, a passé quatre décennies à mettre la santé des femmes, les droits génésiques, l'avortement et le VIH/sida à l'ordre du jour des politiques publiques en Argentine.

Elle a mis en place des politiques pour sauver la vie des femmes - de la lutte contre le cancer du sein à la violence faite aux femmes - et a été une pionnière de l'éducation sexuelle face au conservatisme catholique romain.

Cette année marque sa 30e année en tant que présidente de la Fondation pour les études et la recherche sur les femmes (FEIM), ayant assisté à d'innombrables conférences des Nations Unies pour défendre les droits des femmes en Amérique latine et dans le monde à ce titre.

20) Raya Bidshahri - Éducatrice, Iran

Raya est fondatrice et PDG de l'Awecademy, une organisation primée dont la mission est d'utiliser l'éducation pour améliorer le monde.

Il vise à inspirer les enseignants et les élèves avec des modules d'apprentissage en ligne comme 21st Century Skills and Cosmic Citizenship, pour apporter des changements positifs à l'humanité pour l'avenir.

21) Katie Bouman - Scientifique, États-Unis

Katie a dirigé le développement d'un algorithme qui a abouti à la toute première image d'un trou noir.

Elle a commencé le projet en tant qu'étudiante diplômée et est maintenant professeure adjointe en informatique et en sciences mathématiques au California Institute of Technology.

22) Sinead Burke - Militante pour les personnes handicapées, Irlande

Après avoir raconté qu'il n'avait pas réussi à atteindre les serrures des portes des toilettes dans un discours franc en 2017, Sinéad Burke est rapidement devenu l'un des militants handicapés les plus influents du monde. Appelant à une plus grande accessibilité du design, elle a mis au défi certains des plus grands noms de l'industrie de la mode - dont Anna Wintour - de rendre l'habillement plus inclusif.

Cette année, elle est devenue la première petite personne à apparaître sur la couverture de Vogue, et ce mois-ci, elle lance son premier podcast, visant à nous mettre au défi de confronter nos préjugés et de nous sentir capables d'influencer le monde.

23) Lisa Campo-Engelstein - Bioéthicienne, États-Unis

Auteur de 'Contraceptive Justice : Pourquoi nous avons besoin d'une pilule masculine ", le travail de la bioéthicienne Lisa Campo-Engelstein vise à améliorer la vie des femmes en trouvant de nouvelles méthodes de contraception.

Elle est également spécialisée dans l'amélioration de la fertilité pour les survivants du cancer.

24) Scarlett Curtis - Ecrivain et militante, Royaume-Uni

Scarlett est co-fondatrice de The Pink Protest, une communauté en ligne d'activistes qui ont lancé avec succès la campagne #FreePeriods pour obtenir des produits menstruels gratuits dans les écoles en Angleterre.

Ils ont également contribué à faire adopter par le Parlement un projet de loi visant à intégrer les mutilations génitales féminines dans la loi sur l'enfance. Le livre de Scarlett, It's Not OK to Feel Blue (et d'autres mensonges), réunit des personnalités de premier plan pour parler de leur expérience de la santé mentale et de la stigmatisation qui entoure la question.

25) Ella Daish - Environnementaliste, Royaume-Uni

Ella a été choquée par la quantité de plastique jeté dans les rues.

Elle a donc lancé une campagne en faveur des produits de la période sans plastique, faisant pression avec succès sur les fabricants pour qu'ils apportent de réels changements et sur les conseils pour qu'ils consacrent leur financement de la période de pauvreté à des produits respectueux de l'environnement.

26) Sharan Dhaliwal - Écrivain et artiste, Royaume-Uni

Sharan est la fondatrice et rédactrice en chef du magazine Burnt Roti, consacré à la santé mentale et sexuelle des jeunes Sud-Asiatiques et aux droits des LGBTQ. Aidée par crowdfunding, elle a publié son premier numéro imprimé en avril 2016 et a depuis lancé une version en ligne.

La plateforme a organisé l'atelier Parlons sexe à Londres l'an dernier, pour tenter de mettre fin à la stigmatisation liée au fait d'être sud-asiatique et sexuellement actif.

27) Salwa Eid Naser - Athlète, Nigeria/Bahreïn

Salwa Eid Naser a étonné le peloton lors de la finale du 400 mètres à Doha cette année en courant plus vite que toute autre femme depuis plus de trois décennies.

La championne du monde en titre du 400 m est née dans l'État d'Anambra, au Nigeria, mais a déménagé à Bahreïn à l'âge de 14 ans à la recherche d'occasions de poursuivre sa carrière de coureuse. Elle représente maintenant l'État du Golfe à l'échelle internationale.

28) Rana el Kaliouby- Pionnier de l'intelligence artificielle, Egypte

Rana el Kaliouby est une pionnière de l'intelligence émotionnelle artificielle, ou Emotion AI. Sa start-up Affectiva a développé un logiciel qui permet de comprendre les émotions en analysant les expressions faciales à l'aide d'une caméra.

La technologie est installée dans les véhicules pour détecter les conducteurs endormis. Egalement défenseur passionné de l'équité entre les sexes dans les domaines de la technologie et de l'intelligence artificielle, Rana est un jeune leader du Forum économique mondial. Elle est titulaire d'un doctorat de l'Université de Cambridge et d'un post-doctorat du MIT.

29) Maria Fernanda Espinosa - Présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, Équateur

Lorsque Maria Fernanda Espinosa est devenue présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, elle est devenue la quatrième femme à occuper ce poste dans l'histoire de l'organisme - et la première d'Amérique latine et des Caraïbes.

Elle a appelé les gouvernements à consacrer des milliards de dollars à la lutte contre le changement climatique et a annoncé sa détermination à lutter contre la discrimination sexuelle.

30) Lucinda Evans - Militante des droits des femmes, Afrique du Sud

Alors que l'Afrique du Sud est confrontée à des taux croissants de meurtres et de viols de femmes et de filles, Lucinda est devenue la voix des femmes. Elle dirige des marches nationales, mobilisant des milliers de femmes dans les rues du Cap, mettant le gouvernement au défi de traduire la politique en action.

Lucinda a fondé Philisa Abafazi Bethu (Guérissez nos femmes), une organisation à but non lucratif offrant des services de conseil, des comités de recherche pour les filles enlevées et des refuges pour les femmes fuyant la violence domestique.

31) Sœur Gérard Fernandez, religieuse catholique romaine, Singapour

Sœur Gérard est une religieuse catholique romaine à Singapour. Elle a travaillé pendant trois décennies comme conseillère dans le couloir de la mort.

Aujourd'hui âgée de 81 ans, elle a "marché avec" 18 détenus avant leur mort, décrivant ces condamnés comme "des gens qui sont brisés".

32) Bethany Firth - Nageuse paralympique, Royaume-Uni

Surmontant une peur de l'eau après être tombée dans une piscine pour adultes alors qu'elle était enfant, Bethany Firth MBE a fait irruption sur la scène de la natation lors des Jeux paralympiques de Londres 2012. Elle est maintenant quatre fois médaillée d'or paralympique et détentrice de plusieurs records du monde, et a été l'athlète la plus décorée de l'équipe de la Grande Bretagne aux Jeux paralympiques de Rio 2016.

Cette année, elle a remporté deux médailles d'or aux Championnats du monde de paranatation à Londres et a été nommée membre de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE) pour services à la natation.

33) Owl Fisher - Journaliste et militante des droits des trans, Islande

Owl - alias Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir - est journaliste, écrivain et militant trans. Elle est la co-réalisatrice de My Genderation, un projet de film axé sur les vies et les expériences transgenres.

Elle travaille également avec All About Trans, un projet qui crée une représentation positive des personnes transgenres dans les médias. Elle a coécrit le Trans Teen Survival Guide, pour aider les adolescents transgenres et non binaires à se prendre en charge.

34) Shelly-Ann Fraser-Pryce - Athlète, Jamaïque

Après avoir remporté la victoire en 10,71 secondes lors de la finale du 100m féminin à Doha le mois dernier, Shelly-Ann Fraser-Pryce compte maintenant plus de titres de championne du monde au 100m qu'Usain Bolt.

Il fait de la Jamaïcaine la plus vieille femme à avoir remporté un titre olympique ou mondial au 100m - et la première maman à l'avoir fait depuis 1995. Elle portait son fils Zyon, deux ans, sur ses genoux, disant qu'elle voulait "inspirer les femmes qui songent à fonder une famille".

35) Zarifa Ghafari - Maire, Afghanistan

Zarifa Ghafari, 26 ans, est l'une des premières femmes maires d'Afghanistan. Le président du pays l'a nommée maire de Maidan Wardag, où l'appui aux talibans est très répandu. Elle a accepté le poste malgré le fait qu'il soit trop dangereux pour elle d'y vivre - son bureau a été assiégé par des hommes en colère dès son premier jour.

Malgré cela, elle est descendue dans la rue avec des sacs poubelles gratuits dans le cadre de son initiative pour une ville propre, et elle dit que son objectif est de faire en sorte que les gens croient au pouvoir des femmes.

36) Jalila Haider - Avocate, Pakistan

Jalila, avocate spécialisée dans la défense des droits des femmes au Pakistan, offre des services juridiques gratuits aux femmes pauvres.

Elle est fondatrice de We the Humans, une organisation à but non lucratif qui travaille avec les communautés locales pour offrir des opportunités aux femmes et aux enfants vulnérables. Elle est la première avocate de la communauté Hazara persécutée et, en 2018, elle a entamé une grève de la faim pour demander la protection de son peuple.

37) Tayla Harris - footballeur et boxeur australien, Australie

Tayla Harris est une footballeuse australienne qui joue pour le Carlton Football Club de la ligue féminine de l'AFL et une boxeuse professionnelle.

Depuis qu'une photo d'elle donnant un coup de pied dans un ballon lors d'un match a suscité des commentaires misogynes en mars, une statue en bronze d'elle a été dévoilée sur la place de la Fédération de Melbourne, immortalisant ce coup de pied dans l'histoire sportive australienne. Elle détient également un record invaincu de boxe professionnelle.

38) Hollie - Survivante de la traite, États-Unis

Hollie est une survivante du trafic sexuel en provenance de Columbus, Ohio, États-Unis.

Elle a été vendue pour la première fois par sa mère à l'âge de 15 ans et a été réduite en esclavage par les cartels de la drogue pendant 17 ans. Avec l'aide d'un programme judiciaire novateur appelé CATCH Court - qui repère les criminels qui sont en fait des victimes - elle a pu s'échapper en 2015.

La plupart des femmes qui sont victimes de la traite sexuelle aux États-Unis sont marquées avec des tatouages ou des cicatrices et elle a depuis transformé les tatouages sur son propre corps.

Hollie a obtenu une bourse d'études en communications et envisage maintenant d'obtenir un diplôme en droit. Elle travaille comme avocate pour les victimes de violence domestique auprès d'un tribunal local de Columbus et est à la tête de Reaching For the Shining Starz - une organisation à but non lucratif qui la voit avec d'autres bénévoles, chaque semaine, distribuer des colis de soins aux victimes potentielles de la traite sexuelle.

39) Huang Wensi - boxeur professionnel, Chine

Huang Wensi, 29 ans, est l'une des quelques femmes boxeuses chinoises. Remettant en question les stéréotypes traditionnels sur le rôle des femmes, elle a surmonté la dépression post-partum pour remporter la ceinture d'or du Championnat continental Super Flyweight féminin d'Asie, l'an dernier. Elle veut continuer à lutter contre la stigmatisation sociale des femmes dans le sport.

40) Luchita Hurtado - Artiste, Venezuela

Cette année, l'artiste Luchita Hurtado a présenté sa première exposition personnelle dans une galerie publique - à 98 ans.

Née au Venezuela et épouse de l'artiste influent Lee Mullican, elle a passé des années à traiter son art comme un journal intime, avant que ses 1 200 oeuvres d'art ne soient rendues publiques pendant que les conservateurs vidaient l'atelier de son défunt mari.

La défense de l'environnement continue d'éclairer son travail.

41) Yumi Ishikawa - Fondatrice du mouvement #kutoo, Japon

Fatiguée de la douleur qu'elle ressentait en portant des talons huit heures par jour au travail, Yumi a décidé d'exprimer sa frustration sur Twitter.

En quelques jours, le mouvement #kutoo du Japon est né, avec des milliers de femmes qui ont raconté qu'elles avaient été forcées de porter des talons pour travailler en uniforme. Yumi a recueilli une pétition de 20 000 signatures qu'elle a présentée au gouvernement à ce sujet.

42) Asmaa James - Journaliste/activiste, Sierra Leone

Grâce à une carrière dans le journalisme et le travail social communautaire, Asmaa est devenue la voix des sans-voix de la Sierra Leone.

Après avoir appris le viol d'une fillette de 5 ans, elle a utilisé son émission pour lancer la campagne du mardi noir, qui encourageait les femmes à porter du noir le dernier mardi de chaque mois pour protester contre l'augmentation du nombre de viols et d'abus commis sur des filles de moins de 12 ans. Ce mouvement a incité le président à réformer les politiques de lutte contre la violence sexuelle.

43) Aranya Johar - Poète, Inde

Aranya utilise la poésie beat pour aborder des questions telles que l'égalité des sexes, la santé mentale et la positivité corporelle.

Son interprétation de A Brown Girl's Guide to Beauty a été vue plus de trois millions de fois sur YouTube.

44) Katrina Johnston-Zimmerman - Anthropologue, US

Katrina Johnston-Zimmerman est une anthropologue urbaine qui travaille à améliorer la qualité de vie dans les villes.

Elle est cofondatrice de l'Initiative des villes dirigées par des femmes, qui vise à faire entendre la voix des femmes sur la planification et la conception en zones urbaines.

45) Gada Kadoda - Ingénieur, Soudan

Le Dr Gada Kadoda aide les femmes des régions reculées à utiliser l'énergie solaire pour fournir de l'électricité à leurs villages en les formant comme ingénieurs communautaires.

Elle a été nommée innovatrice de l'Unicef et force motrice du premier laboratoire d'innovation du Soudan, offrant aux étudiants un espace pour travailler en collaboration et résoudre des problèmes. Elle est fondatrice de la Société soudanaise du savoir, qui donne aux jeunes chercheurs la possibilité d'interagir librement avec des scientifiques et des universitaires du pays et de l'étranger.

46) Amy Karle - Bioartiste, États-Unis

Née avec une maladie rare qui lui a laissé une peau manquante, Amy Karle a grandi fascinée par la possibilité de ce dont le corps humain pourrait être capable de faire avec la bonne technologie.

Aujourd'hui bio-artiste primée, son travail comprend un travail humain fait à la main avec des échafaudages imprimés en 3D et des cellules souches.

47) Ahlam Khudr - Chef de la protestation, Soudan

Autodéclaré " mère de tous les martyrs soudanais ", le fils d'Ahlam, âgé de 17 ans, a été tué lors d'une manifestation pacifique en 2013. Depuis lors, Ahlam a consacré sa vie à demander justice pour lui et à lutter pour les droits des personnes tuées ou " disparues " au Soudan.

Elle a participé à des forums clandestins et à des manifestations et a été "sauvagement battue" lorsqu'elle a été arrêtée par les forces de sécurité. Dans le mouvement qui a débuté en décembre 2018 contre le président de l'époque, Omar el-Béchir, Ahlam est devenu un manifestant de premier plan, dirigeant des rassemblements avec des liens forts avec les jeunes sur le terrain.

48) Fiona Kolbinger - Cycliste, Allemagne

En 2019, Fiona Kolbinger, chercheuse sur le cancer, est devenue la première femme à remporter la Transcontinental Race - une des courses cyclistes les plus difficiles au monde.

Elle a parcouru 4 000 km en 10 jours - de la Bulgarie à la France - et a battu 264 concurrents, dont la majorité était des hommes.

49) Hiyori Kon - Lutteur sumo, Japon

Kon, 21 ans, est un prodige de la lutte sumo dans un pays où les femmes ne peuvent toujours pas concourir professionnellement.

Elle a fait l'objet du documentaire primé Little Miss Sumo de 2018, qui décrit sa lutte pour changer les règles de l'un des plus vieux sports du monde et donner une voix aux femmes dans le sumo.

50) Aïssata Lam - Expert en microfinance, Mauritanie

Aïssata Lam a créé la Chambre de Commerce des Jeunes de Mauritanie pour soutenir les jeunes femmes entrepreneurs qui ont du mal à accéder au financement de leurs start-ups.

Elle s'est fait l'avocate des droits des femmes en se servant de sa tribune pour honorer des femmes mauritaniennes exceptionnelles et a été nommée au Conseil consultatif du G7 sur l'égalité des sexes par le président français Emmanuel Macron.

51) Soo JungLee - Psychologue légiste, Corée du Sud

Soo Jung Lee, professeur de psychologie légale, a travaillé sur de nombreuses affaires de meurtre très médiatisées en Corée du Sud. Basée à l'Université Kyonggi de Séoul, elle a contesté le système judiciaire en participant à la présentation d'un projet de loi contre le harcèlement criminel.

Elle croit que le harcèlement criminel mène à des crimes plus graves dans de nombreux cas, où la majorité des victimes sont des femmes vulnérables.

52) Fei-Fei Li - Pionnier de l'intelligence artificielle, États-Unis

Fei-Fei Li est arrivée aux États-Unis de Chine à l'âge de 16 ans sans connaissance de l'anglais, travaillant à temps partiel dans l'entreprise de nettoyage à sec de ses parents.

Maintenant largement reconnu comme un pionnier de l'intelligence artificielle, l'ancien vice-président de Google codirige l'Institut d'intelligence artificielle centrée sur l'homme (HAI) de Stanford, qui cherche à développer une intelligence artificielle éthique. Li est cofondatrice d'AI4ALL, qui vise à recruter davantage de femmes et de minorités pour construire l'intelligence artificielle.

53) Erika Lust- Cinéaste, Suède

Une cinéaste indépendante primée qui explore comment les femmes peuvent contribuer à façonner l'avenir du porno.

Elle a également rédigé un guide à l'intention des parents sur la façon de parler de pornographie à leurs enfants.

54) Lauren Mahon - Survivante du cancer, Royaume-Uni

Nominée sur la liste BBC 100 Femmes par Jameela Jamil et la communauté I Weigh, Lauren Mahon fait partie du tiers du trio "kickking cancer's arse" du podcast You, Me & The Big C de la BBC.

La militante a mis en place une communauté en ligne Girl vs Cancer pour fournir aux jeunes femmes des informations sur les associations caritatives de lutte contre le cancer, des nouvelles sur les nuances des traitements et des conseils.

55) Julie Makani - Scientifique et médecin, Tanzanie

Julie est originaire de Tanzanie, l'un des cinq pays au monde où le nombre de naissances annuelles de drépanocytose est le plus élevé. Elle a consacré les deux dernières décennies à la recherche sur le traitement de la maladie et s'est efforcée d'influencer les politiques de santé afin que les individus à travers l'Afrique puissent accéder aux tests de diagnostic et aux médicaments essentiels.

Ses recherches portent sur la répartition et les schémas de la maladie, au sein des populations et entre elles, et tentent d'établir des interventions qui changent la vie, y compris la transfusion sanguine et l'hydroxyurée, un médicament ayant des effets importants sur la moelle osseuse - une étape vers le traitement de la drépanocytose. Aujourd'hui, elle fait des recherches pour trouver un remède par thérapie génique.

56) Lisa Mandemaker - conceptrice spéculative, Pays-Bas

Lisa Mandemaker dirige l'équipe qui construit un prototype d'utérus artificiel, en collaboration avec le Centre médical Máxima aux Pays-Bas.

On espère que les utérus remplaceront les incubateurs des bébés au cours des 10 prochaines années. La designer sociale Lisa voit le design comme un outil de débat, de remise en question des hypothèses, de questionnement ou d'excitation.

57) Jamie Margolin - Militant pour le changement climatique, États-Unis

A 16 ans, Jamie a co-fondé le mouvement Zero Hour, utilisant les médias sociaux pour organiser les premières marches des jeunes sur le changement climatique dans 25 villes, dont Washington DC.

Elle a depuis témoigné devant le Congrès américain aux côtés de Greta Thunberg.

58) Francia Márquez - Environnementaliste, Colombie

Francia Márquez, une dirigeante formidable de la communauté afro-colombienne, a été le fer de lance d'une marche de 10 jours et de 350 miles de femmes vers la capitale du pays, pour reprendre leurs terres ancestrales aux mineurs d'or illégaux.

Après 22 jours de protestations dans les rues, le gouvernement colombien a accepté d'endiguer l'exploitation minière illégale dans la région montagneuse de La Toma. La militante des droits de l'homme et de l'environnement a été menacée de mort pour ses actions, qui lui ont valu le prestigieux prix Goldman pour l'environnement.

59) Gina Martin - Chargée de campagne, Royaume-Uni

Après avoir été victime de upskirting, un terme qui fait référence à la pratique de prendre secrètement des photos ou des vidéos sous les vêtements d'une personne sans son consentement dans, lors d'un festival de musique, Gina Martin a lancé une campagne pour rendre illégale cette acte en Angleterre et au Pays de Galles. La loi a été modifiée cette année après une bataille juridique de 18 mois.

Jusqu'à présent, quatre hommes ont été condamnés en vertu de la nouvelle loi. Les procureurs affirment que toutes les victimes "ne faisaient étaient dans les transports publics, faisaient leurs courses ou assistaient à des événements lorsqu'elles étaient ciblées".

60) Sarah Martins Da Silva - Consultante gynécologue/obstétricienne, Royaume-Uni

Sarah est l'une des principales gynécologues écossaises.

En tant que chargée de cours principale en médecine de la reproduction à l'Université de Dundee, elle s'est concentrée sur la résolution de l'infertilité masculine, pour essayer d'empêcher que les femmes ne soient soumises à des traitements de fertilité inutiles et invasifs.

61) Raja Meziane - Chanteuse, Algérie

Le clip engagé « Allo le Système! » du chanteur Raja Meziane a été visionné plus de 35 millions de fois sur YouTube.

Ses chansons anti-gouvernementales, qui s'attaquent à l'injustice sociale, à la corruption et aux inégalités alléguées, l'ont forcée à s'exiler d'Algérie.

Aujourd'hui basée à Prague, elle soutient avec force les protestations algériennes de 2019, qui ont vu des dizaines de milliers de jeunes descendre dans la rue pour appeler au changement.

62) Susmita Mohanty - Entrepreneur spatial, Inde

Saluée comme " la femme de l'espace en l'Inde ", la créatrice de vaisseau spatial Susmita a fondé la première start-up spatiale de l'Inde.

Passionnée de l'action pour le climat, elle se sert de son entreprise pour aider à surveiller et à comprendre les changements climatiques depuis l'espace.

63) Benedicte Mundele - Entrepreneur en produits frais, République démocratique du Congo

Quand Bénédicte, 24 ans, regardait autour d'elle en République démocratique du Congo, elle pouvait voir beaucoup de produits crus, de la pomme de terre au fruit de la passion, mais les gens vivaient toujours dans la pauvreté alimentaire.

Elle s'est dit dit que les supermarchés étaient remplis de produits cultivés à l'origine en RDC, mais exportés, transformés avec des agents de conservation, avant d'être réimportés à des prix élevés.

Luttant contre la méfiance à l'égard de la nourriture locale, elle a fondé Surprise Tropical, une cantine qui sert des plats sains et à emporter, y compris des jus et des chips de plantain, dans la banlieue de la capitale, Kinshasa.

Cinq ans plus tard, le commerce en ligne de l'entreprise livre des produits frais dans toute la ville et prévoit de se développer dans toute la RDC.

64) Subhalakshmi Nandi - Experte en égalité des sexes, Inde

Basée au Centre international de recherche sur les femmes, Subhalakshmi travaille depuis plus de 15 ans à améliorer l'égalité des sexes en Asie.

Elle se concentre sur les droits des agricultrices, l'élimination de la violence faite aux femmes et l'amélioration de l'éducation des femmes.

65) Trang Nguyen - Conservationniste, Vietnam

Trang Nguyen a grandi au Vietnam, confronté dès son plus jeune âge à des singes enchaînés pour la vente dans la rue et à des ours détenus pour extraire la bile pour la médecine traditionnelle. Elle a donc obtenu un doctorat en gestion de la biodiversité et créé WildAct, une organisation à but non lucratif qui aide les autorités à surveiller les marchés illégaux d'espèces sauvages.

En 2018, il a lancé le tout premier cours de maîtrise sur la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages afin d'aider à former la prochaine génération de conservationnistes.

66) Van Thi Nguyen - PDG et défenseur des droits des personnes handicapées, Vietnam

Van est co-fondateur du Centre de la Volonté de Vivre, qui offre une formation aux personnes handicapées dans la capitale vietnamienne, Hanoi.

Son objectif est de créer un environnement de travail égal pour tous. Elle dirige également l'entreprise sociale Imagator, qui emploie 80 personnes, dont la moitié sont handicapées.

67) Natasha Noel - experte en yoga, Inde

Natasha est une yogini, une femme maître praticienne de yoga et coach en bien-être.

L'influenceur de la positivité corporelle parle souvent de son enfance traumatisante sur les médias sociaux, après avoir perdu sa mère à l'âge de trois ans et avoir été victime d'abus pédophiles.

68) Alexandria Ocasio-Cortez - députée, États-Unis

Cette année, à l'âge de 29 ans, Alexandria Ocasio-Cortez est devenue la plus jeune femme à avoir jamais siégé au Congrès américain.

Elle a grandi dans le Bronx et s'est portée volontaire comme militante lors des élections présidentielles de 2016.

Contre toute attente, elle a battu un membre chevronné du Congrès lors des primaires de juin 2018, et a depuis été surnommée l'avenir du parti démocrate.

Elle a choisi du rouge à lèvres rouge et des cerceaux pour sa cérémonie d'assermentation afin que " la prochaine fois que quelqu'un dit aux filles du Bronx d'enlever leurs cerceaux, elles peuvent simplement dire qu'elles s'habillent comme une femme du Congrès ".

69) Farida Osman - Nageur, Égypte

Surnommée " le poisson d'or ", Farida est devenue en 2017 la première femme en Égypte à remporter une médaille lorsqu'elle a remporté la médaille de bronze au 50m papillon aux Championnats mondiaux aquatiques de la FINA.

Elle a gagné une autre médaille de bronze cette année. Elle donne des conférences dans des universités afin d'inspirer la jeune génération à poursuivre des études en natation, et s'entraîne pour réaliser son ambition de remporter une médaille aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

70) Ashcharya Peiris - Designer, Sri Lanka

Ashcharya Peiris rentrait chez elle après avoir travaillé dans une banque au Sri Lanka lorsqu'une bombe l'a rendue aveugle en 2000. Elle a perdu son emploi à cause de son handicap, mais elle a fini par réaliser son rêve de devenir créatrice de mode en décrivant ses créations à une couturière.

Elle a été finaliste au concours de styliste de mode Up & Coming au Sri Lanka, et est maintenant une conférencière motivante dans les usines de vêtements, inspirant les jeunes femmes à réaliser leurs propres rêves.

71) Danit Peleg- Designer, Israël

La créatrice de mode Danit s'est déjà retrouvée à une conférence sans avoir quelque chose à porter, alors elle a rapidement conçu une jupe sur son ordinateur portable et l'a imprimée en 3D.

Elle veut que toutes les femmes aient la même option. Sa collection entièrement imprimée en 3D a été présentée par Vogue et le mannequin américain Tyra Banks.

72)Autumn Peltier - Défenseur de l'assainissement de l'eau, Canada

Autumn Peltier milite depuis l'âge de huit ans pour l'approvisionnement en eau potable des peuples autochtones du Canada.

Cette année, à l'âge de 14 ans, elle a été nommée commissaire en chef des eaux de la Nation Anishinabek, succédant ainsi à sa grand-tante Josephine Mandamin.

73) Swietenia Puspa Lestari - Plongeuse / écologiste, Indonésie

Swietenia a fondé la fondation Divers Clean Action Foundation pour nettoyer les débris marins en Indonésie. Ils ont maintenant 1 500 bénévoles qui travaillent dans l'ensemble de l'île et de l'Asie du Sud-Est.

Elle a également lancé la campagne #nostrawmovement dans le pays, qui a vu la réduction des pailles en plastique à usage unique dans plus de 700 restaurants.

74)Megan Rapinoe - footballeuse, US

Megan Rapinoe a remporté deux fois la Coupe du monde et est co-capitaine de l'équipe nationale féminine des États-Unis. Elle a mené l'équipe à la victoire lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019, en marquant certains des plus beaux buts du tournoi.

Elle a été nommée Meilleure Joueuse de la FIFA 2019 le mois dernier à Milan. Megan est une ardente défenseure de l'égalité dans le football.

Elle a intenté une action en justice contre la US Soccer Federation au sujet de l'égalité salariale, a dénoncé le racisme des supporters et est devenue le visage des droits des LGBTQ dans ce sport.

75)Onjali Rauf - Écrivain, Royaume-Uni

Onjali Rauf se remettait d'une intervention chirurgicale qui lui avait sauvé la vie lorsque l'idée de son premier livre lui est venue.

Inspiré d'une rencontre vécue entre elle et une mère réfugiée à Calais, The Boy at the Back of the Class est une perspective d'enfant sur la crise des réfugiés et a remporté le Waterstones Children's Book Prize 2019. Elle est également fondatrice de Making Her story, qui vise à mettre fin aux abus, à l'esclavage et à la traite des femmes et des filles au Royaume-Uni et ailleurs.

76) Charlene Ren - Défenseur de l'eau potable, Chine

Charlene Ren, étudiante diplômée, a créé MyH2O, une solution au manque d'eau potable dans la Chine rurale.

Aujourd'hui, sa plateforme à but non lucratif a créé un réseau national de cartographie de l'information sur l'eau, formant les habitants et les étudiants à faire leurs propres tests pour que les organisations de l'eau sachent où agir et quelles communautés sont dans le besoin.

77) Maria Ressa - Journaliste, Philippines

Maria Ressa est une journaliste philippine primée qui a créé le site Rappler pour exposer de fausses nouvelles.

Elle a reçu des viols et des menaces de mort en ligne pour avoir critiqué ouvertement la lutte violente contre la drogue menée par le président Duterte, et a été arrêtée deux fois cette année pour "cyber diffamation". Mme Ressa est représentée par Amal Clooney, avocat spécialisé dans les droits de l'homme.

78) Djamila Ribeiro - Écrivain et militante pour l'égalité, Brésil

L'écrivaine Djamila Ribeiro est l'une des personnalités les plus influentes du mouvement afro-brésilien pour les droits des femmes.

Son travail se concentre sur des thèmes tels que le féminisme noir, le racisme et l'autonomisation des femmes. Elle est fondatrice de l'initiative Sueli Carneiro's Seal, qui publie des œuvres d'écrivains noirs à des prix abordables.

79) Jawahir Roble - Arbitre de football, Royaume-Uni/Somalie

Jawahir Roble est le premier arbitre musulman, noir, féminin, portant le hijab.

Arrivée de Somalie au Royaume-Uni à l'âge de dix ans, elle s'est découvert une passion pour le sport qui l'a amenée à devenir arbitre.

Elle étudie maintenant l'entraînement et la gestion du football, dans l'espoir d'obtenir son diplôme en 2020.

80) Najat Saliba - Professeur de chimie, Liban

Le professeur Saliba mène des recherches de classe mondiale sur l'air pollué. Elle a grandi sur la ferme familiale dans la campagne libanaise, mais lorsque la guerre civile l'a poussée à s'installer en ville, elle a été choquée par les réalités inquiétantes de la pollution atmosphérique.

Après avoir observé des parents, des amis et des collègues développer des complications liées à l'exposition à des substances toxiques dans l'environnement, elle espère que son travail novateur avec une université de Beyrouth lui permettra de relever certains des défis environnementaux les plus pressants.

81) Nanjira Sambuli - Experte en égalité numérique, Kenya

Nanjira est à la tête de la World Wide Web Foundation dans sa tentative d'accroître l'égalité numérique.

Elle cherche des solutions pour s'assurer que personne n'est laissé pour compte lorsqu'il s'agit de l'accès au Web, qu'il soit désavantagé par le sexe ou la géographie.

82) Zehra Sayers - Scientifique, Turquie

La biophysicienne Zehra Sayers a été saluée comme une lueur d'espoir pour le Moyen-Orient (revue Nature) pour avoir réussi à réunir des scientifiques de huit pays du Moyen-Orient.

Au cours de ses 15 années à la tête du projet SESAME, elle a réuni sous un même toit des scientifiques d'Israël, de Palestine, de Turquie et de Chypre pour fonder un laboratoire de type CERN. Elle a reçu le prestigieux Prix 2019 pour la diplomatie scientifique pour cet exploit.

83) Hayfa Sdiri - Entrepreneur, Tunisie

A 16 ans, Hayfa a fondé Entr@crush, une plateforme en ligne pour les futurs entrepreneurs où ils peuvent être jumelés à des donateurs et suivre des cours en ligne dans des domaines comme la gestion et la comptabilité.

Elle travaille avec l'ONU en Tunisie sur des initiatives en faveur de l'égalité des sexes.

84) Noor Shaker - informaticien, Syrie

L'informaticienne Noor Shaker a quitté la Syrie pour l'Europe en 2008 pour suivre sa passion pour l'intelligence artificielle. Après une décennie de succès dans le milieu universitaire, elle a orienté ses compétences vers l'innovation entrepreneuriale. Motivée par la lutte de sa mère contre le cancer, Shaker a été contrainte d'apporter sa connaissance de l'IA au monde médical.

Le résultat est une technique révolutionnaire qui utilise l'intelligence artificielle pour concevoir de nouveaux médicaments plus rapidement que les humains. Son travail a attiré l'attention de certaines des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales et elle a été nommée l'une des " Innovatrices de moins de 35 ans " du MIT.

85) Bonita Sharma - Innovatrice, Népal

Inspirée par la détermination de sa mère à obtenir un diplôme malgré les pressions exercées pour devenir femme au foyer, Bonita Sharma aide à éduquer et à autonomiser les femmes et les filles dans son Népal natal.

Pour lutter contre la mortalité infantile due à la malnutrition, elle a conçu Nutribeads, un bracelet pour les nouvelles mamans avec des perles de différentes couleurs pour leur rappeler avec quoi nourrir leur bébé. Ses projets ont été financés par le Fonds Malala de l'UNESCO pour le droit des filles à l'éducation, et elle a fondé sa propre organisation pour autonomiser les femmes et les filles : The Social Changemakers and Innovators (SOCHAI).

86) Vandana Shiva - Environnementaliste, Inde

Dans les années 1970, elle faisait partie d'un mouvement de femmes qui jetaient leurs bras autour des arbres pour éviter qu'ils ne soient abattus- les premiers " accros des arbres ".

Aujourd'hui leader environnemental de renommée mondiale et lauréate du prix Nobel alternatif de la paix, l'"éco féministe" considère les femmes comme les gardiennes de la nature.

87) Pragati Singh - Médecin, Inde

Lorsque le médecin Pragati Singh a commencé à faire des recherches sur l'asexualité, elle a reçu des messages de femmes qui ne voulaient pas avoir de relations sexuelles mais qui étaient confrontées à un mariage arrangé.

Elle a donc commencé à organiser des rencontres pour les personnes à la recherche de relations non sexuelles. Elle dirige maintenant Indian Aces, une communauté en ligne pour les personnes asexuées.

88) Lyubov Sobol - Avocat, Russie

L'avocate Lyubov Sobol enquête sur des allégations de corruption en Russie et documente son travail par le biais des médias sociaux et d'une chaîne YouTube comptant plus d'un million d'abonnés.

Elle et d'autres candidats de l'opposition ont été interdits de se présenter aux élections locales à Moscou cet été, ce qui a provoqué des manifestations de dizaines de milliers de jeunes.

89) Samah Subay - Avocat, Yémen

Samah est un avocat qui a travaillé sans relâche dans des circonstances difficiles depuis le début de la guerre au Yémen en 2015. Elle apporte un soutien juridique aux familles dont les enfants ont disparu.

Cette année, son équipe de Mwatana for Human Rights a réussi à réunir certaines de ces familles, bien qu'elle continue de plaider en faveur de la libération et de l'éducation de nombreux autres enfants encore en détention.

90) Kalista Sy - Scénariste et productrice, Sénégal

La série télévisée Maîtresse d'un homme marié créée par Kalista Sy, scénariste autodidacte, a fait beaucoup parler dans son pays le Sénégal lorsqu'elle est sortie plus tôt cette année.

Surnommée " Sex and the City version Sénégal ", cette série virale met en scène des personnages féminins sexuellement libérés, actives, indépendantes et prospères qui s'attaquent aux luttes des femmes en Afrique de l'Ouest, de la polygamie aux violences domestiques et aux problèmes de santé mentale.

91) Bella Thorne - Actrice et réalisatrice, US

Cet été, l'actrice et réalisatrice Bella Thorne, âgée de 22 ans, a publié ses propres photos topless après qu'un pirate informatique a menacé de les divulguer en disant : "C'est ma décision maintenant, tu ne peux pas me prendre autre chose".

Bella, qui vient de réaliser son premier film porno, affirme que la violence faite aux femmes en ligne ne peut changer que si davantage de créatrices de contenu féminin participent à des projets qui célèbrent la sexualité.

92) Véronique Thouvenot - Médecin, Chili

Véronique Thouvenot dirige l'initiative Zero Mothers Die.

Il vise à sauver la vie des femmes enceintes et de leurs bébés grâce à la technologie, en fournissant aux femmes des téléphones mobiles et des informations de santé par SMS.

Il est dirigé par la Fondation Millennia2025, dont le Dr Thouvenot est co-fondateur et directeur scientifique.

93) Greta Thunberg - Militante des changements climatiques, Suède

En août 2018, Greta Thunberg, 15 ans, a quitté l'école pour protester devant le parlement suédois. Ce qui a commencé comme une grève d'une seule personne s'est depuis étendu à une protestation mondiale contre le changement climatique. Ses actions ont mobilisé des militants dans le monde entier, avec des millions de jeunes qui participent aux Vendredis pour l'avenir.

Cette année, elle a voyagé en bateau solaire de l'Europe aux États-Unis - un voyage épique entrepris pour encourager les autres à réduire leur empreinte carbone. Elle s'est également ouverte au sujet de son diagnostic du syndrome d'Asperger, affirmant que " dans de bonnes circonstances, être différent peut être une superpuissance ".

94) Paola Villarreal - Programmeur informatique, Mexique

Paola, programmeuse autodidacte, a aidé à renverser 20 000 condamnations pour des délits liés aux préjugés raciaux en développant Data for Justice, un outil avec une carte interactive comparant l'activité policière dans les quartiers blancs et minoritaires.

Elle a remporté le prix MIT Innovators Under 35 Latam pour ce projet.

95) Ida Vitale - Poète, Uruguay

A 95 ans, la poétesse Ida Vitale est lauréate du Prix Cervantes, le prix littéraire le plus prestigieux du monde hispanophone.

Cinquième femme à remporter ce prix, elle est la dernière survivante de l'important mouvement artistique uruguayen connu sous le nom de Génération 45. Elle termine l'un de ses poèmes les plus célèbres, Fortune, par le vers "Etre humain et une femme, ni plus ni moins".

96) Purity Wako - Life coach, Ouganda

La pureté est un 'senga' moderne. Ce rôle consiste traditionnellement à former les futures mariées à la façon de satisfaire sexuellement leurs maris.

Mais Purity veut bouleverser ce rôle, en aidant les femmes ougandaises à se sentir plus autonomes dans leurs relations. Elle demande que toutes les femmes aient des droits légaux dans le mariage.

97) Marilyn Waring - Économiste et environnementaliste, Nouvelle-Zélande

Marilyn Waring est une pionnière de l'économie féministe et l'auteure de l'ouvrage novateur Counting for Nothing, qui souligne la valeur du travail non rémunéré des femmes.

Militante écologiste, elle a également joué un rôle déterminant dans l'adoption de la politique néo-zélandaise de dénucléarisation.

98) Amy Webb - Futuriste, États-Unis

Amy Webb est une futurologue qui conseille les dirigeants gouvernementaux et les PDG de certaines des plus grandes entreprises du monde sur la façon de se préparer à des avenirs complexes.

En 2015, elle a décidé de mettre gratuitement à la disposition du public l'ensemble de ses recherches en open source.

99) Sara Wesslin - Journaliste, Finlande

Sara Wesslin est une journaliste Skolt Sami. Les Sami sont le seul peuple autochtone de l'UE. Réalisant que deux des trois langues sami de Finlande étaient sur le point de disparaître, Sara a fait pression avec succès sur le ministre finlandais de l'Éducation pour qu'il finance l'enseignement de la langue sami. Elle est l'une des deux seules journalistes au monde à émettre en langue Skolt Sami.

100) Gina Zurlo - Chercheuse en religion, États-Unis

Ayant tout étudié, de l'utilisation des médias sociaux par les méga-églises à la question de savoir si les femmes sont plus religieuses que les hommes, Gina Zurlo est une experte en statistiques religieuses. Elle est codirectrice du Center for the Study of Global Christianity au Massachusetts, États-Unis.

Crédits photos : Droits d'auteur des photos : Karolina Kuras, Hans Jørgen Brun, Nicola Virzì, Sage Sohier, Christian Petersen/Getty Images, Mooreyameen Mohamad, Amelia Allen, Getty Images/Maja Hitij, UN, British Swimming, Hauser & Wirth, Oresti, Tsonopoulos, Kawori Inbe, Amal Adam, Matt Kay, Constanza Lavagna, Paula Mitre, Theo Kruse, Venura Chandramalitha, Luis Crispino/Claudia Magazine, Anders Hellberg, Graciela Buffanti, Wakophotographie, IBF Chine, Germana Costanza Lavagna, Neal Hardie, Sharon Kilgannon, Hanna Sotelo, Sumit Kumar Singh, Päivi Mäkelä, Pimienta Films, Siddharth Das, Venura Chandramalitha, Linda Roy par Irevaphotographie

Qu'est-ce que 100 femmes ?

BBC 100 Women nomme chaque année 100 femmes influentes et inspirantes dans le monde entier et partage leurs histoires.

Cette année, 100 femmes demandent : A quoi ressemblerait l'avenir s'il était dirigé par des femmes ?

Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter et utilisez #100Women