La viande de bœuf se fait rare à Yaoundé

La rareté de la viande de bœuf prisée au Cameroun est liée à une grève des transporteurs.

Dans ce pays, la viande consommée provient essentiellement du nord du pays et de certaines villes frontalières.

Suite à une grève des transporteurs, les camions qui acheminent le bétail du nord du pays pour la capitale se font rares.

Elle est initiée par deux syndicats, le groupement des transporteurs terrestres et l'union nationale des camionneurs, paralysant ainsi l'activité.

Les grévistes, se plaignent des actes de corruption et des abus qu'ils subissent sur les nombreux points contrôle dans le corridor Kousseri-Douala.

Un transporteur interrogé par la BBC sur les motifs de leur grève, révèle que c'est le nombre croissant des barrières sur cet axe qui les a poussé à bout.

Selon lui, plus de 145 postes existent entre Kousseri et Douala. Et en terme de frais, c'est environ 600 mille francs CFA par camion qu'il faut laisser dit-il.

Le correspondant de la BBC à Yaoundé qui a fait un tour au marché de bétail, explique que le peu de bœuf qui arrive s'arrache à prix d'or.

Les bouchers ont décidé d'augmenter le prix du kilogramme de viande.

Un de leurs représentants a expliqué à la BBC que le bœuf payé à 200 mille FCFA coûte aujourd'hui 400 mille et il est rare d'en trouver.

Il signale qu'il vendait le kilo entre 2200 et 2500 FCFA, mais est maintenant obligé de le vendre à 4500 pour rentrer dans ses frais, et les clients ne l'acceptent pas.

Une première concertation entre le ministre Ngalle Bibehe et les syndicats s'est tenue ce mardi 15 octobre jusque tard dans la nuit.

Le ministre des transports a promis d'étudier de près les préoccupations posées par les syndicats.