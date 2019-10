Journée mondiale de la pauvreté : La pauvreté diminue-t-elle vraiment ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Inde a sorti plus d'un quart de milliard de personnes de la pauvreté entre 1990 et 2015, selon la Banque mondiale

En moins d'une génération, plus de 1,1 milliard de personnes ont été " sorties de la pauvreté ", selon la Banque mondiale.

C'est sans aucun doute l'une des plus belles histoires de prospérité mondiale de ce siècle.

Entre 1990 et 2015, le nombre de personnes dans le monde vivant sous le seuil international de pauvreté (1,90 dollar des États-Unis par jour ou moins) est tombé de 1,9 milliard à 735 millions.

Cela signifie que la part de la population considérée comme pauvre, selon cette définition, est passée de 36 % à 10 % au cours de la même période.

Mais l'histoire de la lutte contre la pauvreté n'est pas uniforme, et l'économiste qui a conçu le seuil de pauvreté a déclaré à la BBC que les politiques de développement actuelles "n'atteignent pas assez bien les plus pauvres".

GETTY Pauvreté dans le monde Différentes régions, estimations 2018 656 m d'individusvivent avec 1.90 $ par jour ou moins dans le monde Afrique sub-Saharienne 437m

Asie du Sud 121m

Asie de l'Est et Pacifique 34m

Amérique latine & Caraïbe 26m

Moyen Orient et Afrique du Nord25m Source: Banque Mondiale

Martin Ravallion, ancien directeur de la recherche et vice-président principal de la Banque mondiale, a déclaré que " la montée des inégalités est le plus grand défi auquel nous devons faire face en termes de progrès dans la lutte contre la pauvreté et le progrès social en général ".

'Deux vitesses'

Selon la Banque mondiale, l'absence de croissance inclusive, le ralentissement économique et, plus récemment, les conflits ont entravé les progrès dans certains pays.

Alors qu'en Chine et en Inde, un milliard de personnes ne sont plus considérées comme pauvres, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne est en fait plus élevé qu'il y a 25 ans.

"Au cours de la dernière décennie, nous avons vu un monde qui évolue à deux vitesses ", déclare Carolina Sánchez-Páramo, directrice mondiale de la pratique mondiale en matière de pauvreté et d'équité à la Banque mondiale.

Baisse de la pauvreté Entre 1990 et 2015

La raison en est une combinaison de quatre facteurs, dit-elle à la BBC.

1. Variations de la vitesse de la croissance économique

"Au niveau le plus élémentaire, la croissance a été plus faible en Afrique subsaharienne et en Amérique latine qu'en Asie de l'Est ou du Sud au cours de cette période. Et si l'on ajoute à cela une croissance démographique très rapide dans de nombreux pays, stimulée par des taux de fécondité élevés, on obtient une croissance par habitant encore plus faible ", dit-elle.

"Quand les pays ne se développent pas, il est très difficile de progresser dans la réduction de la pauvreté, parce que tout progrès devrait provenir d'une redistribution assez importante et c'est tout simplement très difficile à faire", selon Carolina Sánchez-Páramo.

2. L'inclusivité de la croissance

Mais si une croissance économique soutenue est une "condition nécessaire" à la réduction de la pauvreté, elle n'est "pas le seul facteur", affirme la directrice de la Banque mondiale.

Dans de nombreux pays, la croissance n'a pas été "suffisamment inclusive", en raison de la nature des industries à forte intensité de capital qui génèrent relativement moins d'emplois - par exemple, en Afrique subsaharienne.

Mme Sánchez-Páramo affirme que : "Le travail est la principale source de revenus des pauvres. Donc, s'il n'y a pas plus d'opportunités pour les travailleurs, il est peu probable que nous assistions à une réduction de la pauvreté."

Copyright de l’image Getty Images Image caption La croissance économique est plus efficace contre la pauvreté lorsqu'elle s'accompagne d'une augmentation des revenus du travail

3. Accès à l'infrastructure

Les économies prospèrent lorsque les gens ont non seulement un revenu en espèces, mais aussi accès à l'éducation, au financement et à de bonnes infrastructures.

Si ces conditions ne sont pas réunies, dit Mme Sánchez-Páramo, "cela sape également le degré d'inclusion de la croissance".

En Malaisie, par exemple, et dans toute l'Asie du Sud et de l'Est, "au moins plusieurs de ces paramètres évoluaient en même temps", ajoute-t-elle.

Selon les normes internationales, la pauvreté en Malaisie est nulle depuis 2013 - mais pas selon les normes du pays.

En revanche, au Brésil, où le programme de transferts monétaires a été couronné de succès, la pauvreté est passée de 21,6 % en 1990 à 2,8 % en 2014, mais elle est tombée à 4,8 % (touchant 10 millions de personnes) en 2017.

4. Conflit

Enfin, ces dernières années, les conflits politiques et violents ont annulé les progrès réalisés par le passé dans certains pays.

"En même temps, la pauvreté se concentre dans les pays fragiles et touchés par les conflits, parce que certains autres pays ont réussi à faire des progrès ", dit Mme Sánchez-Páramo.

Concentration de la pauvreté dans le monde Millions de personnes, 2015

En 2015, la moitié des pauvres dans le monde étaient concentrés dans cinq pays - l'Inde, le Nigeria, la RDC, le Congo, l'Ethiopie et le Bangladesh.

Et des prévisions récentes suggèrent que le Nigeria a dépassé ou est sur le point de dépasser l'Inde en tant que pays ayant le plus grand nombre de personnes vivant dans la pauvreté - les deux pays ayant un peu moins de 100 millions de pauvres.

D'ici 2030, bien que de nombreuses économies africaines aient fait des progrès dans la lutte contre la pauvreté, près de neuf personnes sur dix vivant avec 1,90 dollar par jour ou moins seront en Afrique subsaharienne.

Baisse de la pauvreté en Afrique % de la population vivant avec 1.90 $ ou moins Pays Baisse de A Période Tanzanie 86 % 49 % 2000-2011 Tchad 63 % 38 % 2003-2011 Congo, Rep. 53 % 37 % 2005-2011 Burkina Faso 82 % 44 % 1998-2014 R.D. Congo 94 % 77 % 2004-2012 Ethiopie 61 % 31 % 1999-2015 Namibie 31 % 13 % 2003-2015 Mozambique 81 % 62 % 2002-2014 Rwanda 77 % 57 % 2000-2013 Ouganda 67 % 42 % 1999-2016

Atteindre les plus pauvres

L'éradication de la pauvreté d'ici 2030 est l'un des objectifs de développement durable des Nations Unies, mais son rapport de juillet indique que les projections indiquent que 6 % de la population mondiale vivra sous le seuil de pauvreté international à cette date.

La Banque mondiale s'est fixé un objectif plus modeste, à savoir ramener les niveaux de pauvreté en dessous de 3% de la population, mais, en l'état actuel des choses, le monde risque également de ne pas y parvenir.

M. Ravallion dit que les politiques de développement actuelles "se portent bien pour les personnes pauvres, mais pas si pauvres".

Mais estime que "les plus pauvres ne sont tout simplement pas assez bien atteints".

"Si vous remontez le temps et pensez au monde riche d'aujourd'hui, il y a 200 ans, ils étaient aussi pauvres que l'Afrique aujourd'hui."

"La façon dont ils ont échappé à la pauvreté a été d'atteindre les plus pauvres plus lentement mais plus efficacement. C'est un peu l'opposé du monde en développement d'aujourd'hui."

Les pays riches ont développé la capacité et les politiques nécessaires pour assurer la prestation universelle des services sociaux, comme l'éducation de masse et la santé.

"C'est là que le monde en développement est aujourd'hui à la traîne. Elle réussit mieux à réduire rapidement le nombre de pauvres, mais elle est moins efficace pour atteindre les plus pauvres ", dit M. Ravallion.

Copyright de l’image Getty Images Image caption M. Ravallion : "Les pays en développement réduisent rapidement le nombre de pauvres mais n'atteignent pas efficacement les plus pauvres.

Le défi de l'inégalité

M. Ravallion souligne que 1,90 dollar par jour est "un seuil de pauvreté très frugal" qui vise à suivre les progrès des plus pauvres dans les sociétés.

Mais à mesure que les pays à faible revenu s'enrichissent et entrent dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire, l'inégalité croissante fait qu'il est plus difficile pour les plus pauvres de quitter le bas de l'échelle des nouveaux revenus.

"Nous constatons une diminution du nombre de personnes qui sont pauvres selon la norme absolue [1,90 $ par jour ou moins], mais une augmentation du nombre de personnes qui sont pauvres selon les normes du pays où elles vivent ", dit-il.

"L'inégalité croissante est donc le plus grand défi auquel nous devons faire face pour aller de l'avant, en termes de progrès, contre la pauvreté et le progrès social en général."

Mme Sánchez-Paramos souligne que l'égalité ne se réfère pas seulement au revenu, "mais surtout à l'égalité des chances, c'est-à-dire à l'égalité des chances, c'est-à-dire à la faculté pour que tous, pauvres ou non, de profiter des nouveaux emplois et des nouveaux investissements".

"Nous pensons que cette inégalité des chances est en fait la plus préjudiciable lorsqu'il s'agit de réduire la pauvreté ", ajoute-t-elle.

*co-écrit par Fernando Duarte