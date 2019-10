Trois personnes tuées à Lonshi dans le sud-est de la RDC

Copyright de l’image Getty Images Image caption (Ilustration: Un homme dans une mine de cobalt au Katanga)

Trois personnes ont été tuées et plusieurs autres grièvement blessées par balles jeudi à Lonshi, dans l'ex-province du Katanga, sud-est de la RDC.

Les personnes sont mortes lorsque la police appuyée par l'armée a réprimé dans le sang une manifestation des habitants de la localité de Lonshi, village congolaise à environ 90 km de Sakanya, à la frontière avec la Zambie.

Plusieurs dizaines de personnes de la localité de Lonsh, ont manifesté jeudi leur colère contre une entreprise chinoise, qui selon eux, ne paie pas la redevance minière.

Dans leur colère, les habitants de Lonshi ont brûlé 10 camions de transport de minerais et trois engins d'extraction du cobalt.

Les populations du village affirment que l'entreprise chinoise qui exploite un riche gisement de cobalt devrait s'acquitter aussi de ses responsabilités, notamment en terme de création d'emplois et d'usage de la main-d'œuvre locale.

Jonathan Mbumb, enseignant dans une école primaire locale et cousin de l'un des victimes, note que "l'entreprise chinoise n'investit pas dans le village et utilise la main-d'œuvre zambienne et celle venue de Lubumbashi".

Le responsable de l'entreprise et le commandant de la police n'ont pas voulu répondre aux questions de la BBC.

Le président de la société civile locale promet de saisir la justice pour que les coupables et responsables de la morts des trois manifestants soient punis.

