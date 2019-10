Copyright de l’image AFP Image caption Le tableau de Christine Davis, achevé en 1971, est le deuxième tableau de Ben Enwonwu le plus cher au monde.

Un tableau de feu le maître peintre et sculpteur nigérian Ben Enwonwu s'est vendu la semaine dernière à 1,1 million de livres sterling (834 millions de FCFA) lors d'une vente aux enchères dans la capitale britannique, Londres.

Le tableau, simplement intitulé "Christine", représente Christine Davis, une coiffeuse américaine qui s'est installée à Lagos avec son mari britannique et a noué une amitié avec le peintre.

"Christine" a été achevé en 1971.

Une autre œuvre d'Enwonwu, d'une princesse Ife Tutu, affectueusement surnommée "La Joconde de l'Afrique", a été vendue en 2018 pour 1,2 M£ (910 millions de FCFA).

Elle est considérée comme un chef-d'œuvre national.

La célèbre écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie a déclaré à la BBC en 2013 : "ce tableau particulier "Tutu", l'empreinte, accrochée sur chaque mur, de chaque famille bourgeoise de l'est du Nigeria quand j'étais petite."

Qui était Ben Enwonwu ?

Né en 1917 à Onitsha au Nigeria d'un père sculpteur et d'une mère marchande prospère, Enwonwu avait un don pour les arts dès son jeune âge.

A l'âge de 17 ans, il s'inscrit au Government College, Ibadan, où il étudie les beaux-arts sous la supervision du professeur d'art Kenneth C. Murray.

Deux ans plus tard, il a reçu une bourse pour étudier à la Slade School of Fine Art de l'Université de Londres, au Royaume-Uni.

Enwonwu a également étudié aux Goldsmiths et à Oxford et a par la suite terminé ses études de troisième cycle en anthropologie sociale à la London School of Economics.

Sa décision d'étudier l'anthropologie a été en partie motivée par ses rencontres avec le racisme à Londres.

'Africaniser' la Reine

La Fondation Ben Enwonwu, fondée par Oliver, le fils d'Enwonwu, dit ceci au sujet du défunt maître : "on lui attribue l'invention d'une esthétique nationale nigériane en fusionnant les traditions indigènes avec les techniques et modes de représentation occidentaux."

En 1956, le jeune artiste est chargé de réaliser un portrait officiel de la reine Elizabeth II, devenant ainsi le premier artiste africain à réaliser un portrait officiel d'un monarque européen.

Enwonwu a pris la liberté créative avec les lèvres de la Reine et les a rendues plus pleines, créant une controverse dans le monde de l'art britannique.

Bien que la Reine ait publiquement approuvé la sculpture, Enwonwu a été critiqué dans certains milieux pour avoir "africanisé" la Reine.

Image caption Ben Enwonwu (à droite) a dévoilé son portrait de la reine Elizabeth à la Royal Society of British Artists en 1957.

La création d'une sculpture de la Reine était une grande opportunité et Enwonwu avait naturellement tout à gagner sur le plan professionnel, mais nombreux étaient ceux qui le considéraient comme "en quête de validation auprès des maîtres coloniaux" à une époque où le Nigeria était sur le point de devenir indépendant, selon le professeur Nkiru Nzegwu.

Race et colonialisme

Les relations d'Enwonwu avec le monde occidental étaient compliquées.

En tant qu'artiste africain le plus décoré dans les années 1950 et 1960, il a bénéficié directement de ses liens étroits avec le monde artistique occidental.

Mais en tant qu'Africain, il se sentait sous-estimé.

"Je n'accepterai pas une position inférieure dans le monde de l'art. Mon art n'a pas non plus été qualifié d'"africain" parce que je n'ai pas exprimé correctement ma réalité", dit-il dans une interview accordée à la BBC en 1958.

Deux ans plus tôt, il prononçait un discours passionné lors de la première Conférence internationale des écrivains et artistes noirs à Paris, dans lequel il parlait de race, de panafricanisme et de colonialisme.

"Je sais que lorsqu'un pays est réprimé par un autre sur le plan politique, les traditions autochtones de l'art des opprimés commencent à s'éteindre. Alors les artistes commencent aussi à perdre leur individualité et les valeurs de leur propre idiome artistique. L'art, dans cette situation, est condamné", a-t-il dit dans son discours.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Beaucoup d'œuvres d'Enwonwu célèbrent la beauté noire.

La conservatrice londonienne Bea Gassmann De Sousa écrit qu'Enwonwu considérait le colonialisme comme une force qui "limite ou entrave la créativité artistique".

Enwonwu a soutenu le mouvement de la Négritude - un mouvement culturel et politique anticolonial fondé par un groupe d'étudiants africains et caribéens à Paris dans les années 1930 - et a créé une série de peintures et de sculptures du même nom, célébrant l'Afrique et le monde noir.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Ben Enwonwu était aussi un sculpteur célèbre.

"Alors que l'Europe peut être fière de posséder certaines des meilleures sculptures d'Afrique parmi les musées et les collectionneurs privés, l'Afrique ne peut se voir offrir que les exemples les plus pauvres de l'art anglais en particulier, et le second rang des autres œuvres d'art d'Europe", dit-il dans son discours en 1956. Son discours a ensuite été publié dans Présence Africaine, un magazine trimestriel panafricain basé à Paris.

Enwonwu est décédé à Lagos, Nigeria en 1994, à l'âge de 77 ans. Contrairement à beaucoup de grands artistes, il a réussi à acquérir le succès et la célébrité de son vivant.

Son travail a sans aucun doute influencé de nombreux artistes africains contemporains. Le rêve d'Enwonwu d'un monde où l'art africain serait célébré est toujours vivant, et avec l'intérêt international récent pour l'art africain contemporain, il est plus proche que jamais.

